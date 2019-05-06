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Александр Никитин потерял 15 пунктов в рейтинге глав субъектов РФ
Сегодня, 08:59
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Специалисты Агентства политических и экономических коммуникаций подготовили рейтинг влияния глав субъектов РФ в апреле 2019 года. «Фактором роста влияния губернаторов традиционно остается реализация в возглавляемых ими регионах значимых инфраструктурных и социальных проектов, а также готовность к приходу в них крупных бизнес-игроков, факторами риска – внутриэлитные конфликты и протестная активность», - считают эксперты.
Как отмечают эксперты после закрытия Следственным управлением СКР по Тамбовской области дела по обвинению в клевете в адрес главы администрации области за отсутствием состава преступления теряет позиции глава региона Александр Никитин (с 62-го на 77-е место).
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