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Московский театр «Сфера» представил «Кабалу святош»
Вчера, 07:57
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Вчера на сцене Тамбовского драматического театра со спектаклем «Кабала святош» выступили актеры Московского драматического театра «Сфера». «Кабала святош» — одно из двух произведений Михаила Булгакова о великом драматурге и актере Жане-Батисте Мольере. Любовь Мольера и юной актрисы Арманды Бежар оказывается в центре дворцовой интриги. В руках Короля-Солнца Людовика и тайного масонского общества во главе с Епископом – судьба Мольера, его театра и актерской труппы.
Тамбовский зритель встретил на ура почетного гостя. Прекрасна была не только игра актеров, но и костюмы, декорации, музыка и свет.
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