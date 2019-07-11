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» » Король Лир на сцене Тамбовского молодежного театра

Король Лир на сцене Тамбовского молодежного театра

11 июля 2019
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Король Лир на сцене Тамбовского молодежного театра 10 юбилейный театральный сезон Тамбовский молодежный театр будет ознаменован новой постановкой - «Лир. Предсказание», режиссёр-постановщик Андрей Боровиков. Короля Лира играет народный артист Юрий Томилин. Спектакль «Лир.Предсказание» – новый взгляд на классическое произведение Уильяма Шекспира «Король Лир».

Спектакль построен, как качели — то всплески радости и счастья, то слёзы горечи. «Спектакль будет через гротеск, через трагикомедию. Именно смеясь над своей жизнью, над горем», - прокомментировал телеканалу «Вести Тамбов» Андрей Боровиков.
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