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» » Тамбовская область оказалась во власти арктического холода

Тамбовская область оказалась во власти арктического холода

Сегодня, 07:50
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Тамбовская область оказалась во власти арктического холода В Тамбовской области в ближайшее время будет настоящая осенняя погода - днем до 15-20 градусов тепла, а ночью не более 8 градусов. Такое заметное похолодание связанно с арктическим воздухом, ожидаются кратковременные дожди. Воздух прогреется лишь к выходным.

При этом Западная Европа изнывает от жары, там побиты новые рекорды, столбик термометра в некоторых местах превысил +40 градусов тепла.
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