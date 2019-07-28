Жители юга Тамбова на некоторое время останутся без воды 0 Жители южной части города Тамбова, в том числе проживающие в районе МЖК, на улицах: Октябрьская, Астраханская, Андреевская и ряд других с 23:00 2 августа до 6 часов утра 3 августа останутся без холодного водоснабжения.

Многодетная семья из восьми человек отравилась грибами 0 В Тамбовской области госпитализирована многодетная семья из восьми человека, которая отравилась грибами.

На месте пожара в Тамбове обнаружено тело неизвестного 0 В Тамбове ночью на переулке Академика Боткина произошел пожар, на месте происшествия обнаружено тело неизвестного, - сообщает портал lifetambov. ru.

Тамбовская область оказалась во власти арктического холода 0 В Тамбовской области в ближайшее время будет настоящая осенняя погода - днем до 15-20 градусов тепла, а ночью не более 8 градусов.

Суд оштрафовал женщину, которая плюнула ребенку в лицо и обозвала «шалавой» 0 Вынесено решение по иску прокуратуры по защите чести и достоинства ребенка, которого взрослая женщина оскорбила следующим образом.

Реальная и официальная заработная плата – цифры расходятся 0 В администрации города Тамбова прошло заседание трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Первым вопросом были рассмотрены целевые показатели по среднемесячной зарплате в областном центре, в 2019 году она должна составить – 33,5 тыс. рублей.

Экс-руководителя ООО «ТТК» будут судить 0 В Октябрьский районный суд города Тамбова поступило уголовное дело в отношении бывшего руководителя ООО «Тамбовская теплоэнергетическая компания» Николая Лазарева, которого обвиняют по нескольким статьям уголовного кодекса - ст.160 ч.4; ст. 30 ч.3, ст.160 ч.4; ст.201 ч.1; ст.171 ч.2 п.б УК РФ, -

Не все обманутые дольщики по ул. Сенько, 9А получили квартиры 0 «Губернатор Александр Никитин держит на личном контроле проблемы объектов незавершенного жилищного строительства. На Тамбовщине принят региональный план-график («дорожная карта») по решению проблем пострадавших граждан. И сегодня в нем на один дом стало меньше – долгожданные ключи от квартир в доме

В Тамбове на два месяца перекроют движение под мостом у Ж/Д вокзала 0 ОАО «РЖД» на следующей неделе приступит к ремонтным работам железнодорожного моста, который проходит над улицей Коммунальная.

Пчеловоды производят в 6 раз больше меда, чем потребляют жители области 0 В городском парке культуры и отдыха в Тамбове проходит ежегодная ярмарка меда, которая объединила пчеловодов со всех уголков нашей области.

В Тамбове с 1 августа в очередной раз повысят тарифы 0 В городе Тамбове по требованию федеральной антимонопольной службы с 1 августа в третий раз будут повышены тарифы на водоснабжение и водоотведение на 2 рубля и 60 копеек, соответственно, и составят 23,06 рублей за кубометр холодной воды и 17,04 рубля за кубометр нечистот.

Проезд в общественном транспорте при наличной оплате подорожает почти на 30% 0 С 10 августа проезд в общественном транспорте в городе Тамбове подорожает практически на 30%, при наличном расчете нужно будет заплатить 22 рубля (маршрутках 23 рубля), при безналичной оплате 20 и 21 рубль, соответственно.

Не уйдет ли стадион «Спартак» под землю? 0 Подготовительные работы для реконструкции стадиона «Спартак» в Тамбове завершены об этом сообщает ТАСС.

Споры между АО «ТСК» и ООО «КомЭк» продолжаются 0 Мусороперерабатывающий комплекс «КомЭк» в пригороде города Тамбова может прекратить свою работу об этом заявили в компании. В качестве причины приводится нехватка оборотных средств из-за неплатежей регионального оператора по обращению с отходами, сумма долга составляет около 73,5 млн рублей.

Тамара Плетнева может стать сенатором 0 Депутат Липецкого законодательного собрания от КПРФ Сергей Токарев представил в избирательную комиссию Липецкой области документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Сергей Токарев также подал сведения о трех кандидатурах на должность сенатора в их числе депутат

По ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана проведена проверка 0 Управление здравоохранения Тамбовской области на запрос сетевого издания «ПРАВО68» по ситуации связанной с выдачей свидетельства о смерти ветерана ВОВ в ГБУЗ «Тамбовский областной госпиталь для ветеранов войн» сообщает, что была проведена проверка.

На Тамбовскую область надвигается резкое похолодание 0 В ближайшие дни Тамбовскую область ожидают неблагоприятные погодные явления, прошедшей ночью прошли грозы, местами сильные дожди, а на следующей неделе наш регион ожидает серьезное похолодание.

Внимание: в районе «Северного» автовокзала перекрыли для движения две полосы 0 В Тамбове в районе «Северного» автовокзала закрыли для движения две полосы это вынужденная мера, связанная с ремонтными работами, которые проводит ПАО «Квадра» — «Тамбовская генерация».

Молодой мотоциклист разбился от наезда на арку усадьбы 0 На территории Тамбовской области за минувшие сутки зарегистрировано два дорожно-транспортных происшествия, в которых один человек погиб.

В Тамбовском районе грузовик столкнулся с бензовозом 0 В Тамбовском районе на участке автомобильной дороги Р-22 «Каспий», у съезда на село, Стрельцы в понедельник вечером бензовоз столкнулся с грузовиком, перевозившим щебень, - сообщает ГУ МЧС.