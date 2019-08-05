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«Тамбоваппарат» скрыл налогов на 42 млн рублей
Сегодня, 09:00
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Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту сокрытия налогов в размере 42 млн рублей, по данным «Абирега», речь идет о АО «Завод «Тамбоваппарат». Преступление раскрыли сотрудники федеральной службы безопасности, речь идет о периоде с ноября 2016 по май 2018 года, когда налоговые органы выявили задолженность по налогам.
В период за 2002—2005 годы предприятие прошло процедуру банкротства. В настоящее время завод имеет низкую среднюю заработную плату, в сравнении с другими предприятиями Тамбова, объёмы производства остаются на низком уровне. Производство фактически свернуто.
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