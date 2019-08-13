Артём Александров: «Считаю, подобные выпады давлением на СМИ и свободу слова» Комментариев: 0



Речь идет о серии публикаций и журналистских расследований, связанных с деятельностью коммерческих фирм, которые ранее возглавлял Дмитрий Кривенко. По мнению депутата гордумы, главного редактора портала «ПРАВО68» Артема Александрова, который знаком с ситуацией приведенные в журналистских расследованиях моменты соответствуют действительности, свою точку зрения он высказал в очередном выпуске на YouTube-канале «Беседующий Александров.



«Любой человек может обратиться в суд о защите чести и деловой репутации, но в данной ситуации считаю, подобные выпады давлением на СМИ и свободу слова. Взыскание компенсации в сумме 1 млн рублей может попросту привести к банкротству издания и сопредседателя общественной организации. Подобные журналистские расследования крайне важны для гласного обсуждения актуальных вопросов и тем», - высказывает свое мнение Артем Александров.



27 августа в Октябрьском районном суде состоится заседание по иску руководителя ГУП РК «Крымавтодор» Дмитрия Кривенко о защите деловой репутации и взыскании морального вреда в размере 1 млн рублей. В качестве ответчиков выступает сопредседатель ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей Владимир Гаврилов и информационное агентство «Тамбов-Информ».Речь идет о серии публикаций и журналистских расследований, связанных с деятельностью коммерческих фирм, которые ранее возглавлял Дмитрий Кривенко. По мнению депутата гордумы, главного редактора портала «ПРАВО68» Артема Александрова, который знаком с ситуацией приведенные в журналистских расследованиях моменты соответствуют действительности, свою точку зрения он высказал в очередном выпуске на YouTube-канале «Беседующий Александров.«Любой человек может обратиться в суд о защите чести и деловой репутации, но в данной ситуации считаю, подобные выпады давлением на СМИ и свободу слова. Взыскание компенсации в сумме 1 млн рублей может попросту привести к банкротству издания и сопредседателя общественной организации. Подобные журналистские расследования крайне важны для гласного обсуждения актуальных вопросов и тем», - высказывает свое мнение Артем Александров.



