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Уголовным делом по факту гибели хоккеиста занимается отдел по расследованию особо важных дел
Сегодня, 09:23
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По факту гибели молодого хоккеиста Воропаева Никиты из города Тамбова, который скончался после драки в больнице, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека». В настоящее время уголовным делом по факту гибели хоккеиста занимается отдел по расследованию особо важных дел.
«В рамках расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям медицинских работников, которые, по мнению родственников погибшего, при первоначальном поступлении не оказали ему надлежащим образом квалифицированную медицинскую помощь», - заявила телеканалу «Вести Тамбов» Елена Кярсна, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Тамбовской области.
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