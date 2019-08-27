Тамбовская Епархия через суд хочет узаконить храм Александра Невского 0 Религиозная организация «Тамбовская Епархия Русской Православной Церкви» подала в суд на администрацию города Тамбова о признании права собственности на здание (строение) нежилого назначения – Храм кн. Александра Невского, общей площадью – 239,7 кв.м., расположенный по адресу: г. Тамбов, ул.

Уголовным делом по факту гибели хоккеиста занимается отдел по расследованию особо важных дел 0 По факту гибели молодого хоккеиста из города Тамбова, который скончался после драки в больнице, было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Депутаты согласовали значительное повышение тарифов на воду и водоотведение 0 На внеочередном Тамбовской городской Думы депутаты приняли решение об обращении к главе администрации Тамбовской области о повышении тарифов на коммунальные услуги выше установленных индексов.

Школьный проездной подорожает более чем на 20% 0 Администрация города Тамбова приняла решение о повышении стоимости льготных проездных билетов.

Прокуратура выявила нарушения в деятельности управляющей организации 0 Прокуратура выявила нарушения законодательства в деятельности управляющей организации ООО «ЖК ТИС».

В Тамбове хотят резко увеличить тарифы на водоснабжение и водоотведение 0 Сегодня состоится 60-ое внеочередное заседание Тамбовской городской Думы Тамбовской области VI созыва.

Фирма с австрийским капиталом будет спонсором ФК «Тамбов» 0 Строительная компания АО «Тамак» и футбольный клуб «Тамбов» подписали спонсорское соглашение на один год.

Руководитель ООО «Квадр» фигурант уголовного дела связанного со строительством школы в Мичуринске 0 Руководитель строительной фирмы ООО «Квадр» стал фигурантом уголовного дела связанного со строительством инновационной школы в Мичуринске на 1275 мест.

«Правду, как и свободу слова не задушить» - в Тамбове прошла акция протеста 0 25 августа в Тамбове в Рассказовском сквере (на площадке, где можно проводить публичные мероприятия до 100 человек без уведомления) прошел очередной митинг ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей под девизом: «Правду, как и свободу слова не задушить».

Услуги по освещению деятельности областной Думы обойдутся бюджету в 720 тыс. рублей 0 Тамбовская областная Дума заключила два контракта с ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже» на оказание услуг по освещению деятельности законодательного собрания в периодических печатных изданиях.

С мест несанкционированных свалок было вывезено 15326,5 кубометров мусора 0 Администрация города Тамбова совместно с муниципальными учреждениями проводит большую работу по ликвидации в областном центре несанкционированных свалок.

В Тамбове пройдут бесплатные курсы китайского языка 0 На базе библиотеки им. А.С. Пушкина в Тамбове будут организованы бесплатные курсы по изучению китайского языка.

В микрорайоне «Майский» планируют построить храм - ранее чиновники выступали против 0 В микрорайоне «Майский», планируют построить храм, об этом заявил представитель управления архитектуры и градостроительства области Александр Филатов на встрече с жителями микрорайона.

Заместитель главы администрации Тамбова трагически погиб в Рязанской области 0 Сегодня с утра в Рязанской области на 266-м км трассы М-6 Москва – Астрахань произошло трагическое ДТП с участием заместителя главы администрации города Тамбова Алексея Ануфриева.

Вынесен приговор фермеру, который похитил грант управления сельского хозяйства 0 Вступил в законную силу приговор в отношении Сторожева В.И., которого суд признал виновным в мошенничестве в особо крупном размере, - сообщает «ПРАВО68».

Принято решение об учреждении новой награды – «Почетный наставник Тамбовской области» 0 В администрации Тамбовской области принято решение об утверждении новой награды регионального значения - «Почетный наставник Тамбовской области».

Сотрудники Центра социальных услуг для граждан в Кирсанове похитили 7 млн рублей 0 Кирсановская межрайонная прокуратура выявила факты хищения бюджетных денежных средств, в махинациях участвовали сотрудники государственного учреждения «Центр социальных услуг для граждан города Кирсанова и Кирсановского района» в сговоре с коммерческими лицами.

Управляющая компания обманным путем возместила НДС на 200 млн рублей 0 Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере в части незаконного возмещения НДС на сумму более 200 млн рублей, - сообщает «ПроТамбов».