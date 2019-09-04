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Утверждена дата внеочередного заседания гордумы по назначению главы Тамбова
Вчера, 17:18
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Сегодня на заседании президиума Тамбовской городской Думы была утверждена дата внеочередного заседания представительного органа. Депутаты примут решение об избрании главы города Тамбова 16 сентября 2019 года, - сообщает ПРАВО68.
До внеочередного заседания конкурсная комиссия 11 сентября проведет конкурс по отбору кандидатур на должность главы города и внесет на рассмотрение депутатов две кандидатуры. На высшую муниципальную должность в городе претендует четыре кандидата: Дарья Завражина, Иван Паращак, Андрей Бажилин и Наталия Макаревич
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