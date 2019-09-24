Прокуратура требует от сельсовета возобновления горячего водоснабжения в селе Донское Комментариев: 0



«Глава администрации Тамбовского района Бородин А.В. на обращение жителей пояснил, что «горячей воды нет и не будет (денег нет)». Должностные лица, ответствен-ные за решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, обещали с конца отопи-тельного сезона 2018-2019 установить модульные котельные, но они не обеспечивают го-рячее водоснабжение многоквартирных домов», - пишут местные жители.



Подобная позиция, не устроила местных жителей, и они обратились в прокуратуру.



«Прокуратурой района в адрес администрации сельсовета подготовлено представление об устранении нарушений, связанных с ненадлежащей организацией горячего водоснабжения жителей многоквартирных домов», - говориться в ответе прокуратуры Тамбовского района.

Почти полгода жильцы многоквартирных домов по улице Молодёжная в селе Дон-ское Тамбовского района живут без горячего водоснабжения. Жители не первый месяц обивали порог администрации поселения, но вместо поддержки сельсовет принял реше-ние вообще закрыть котельную, которая поставляла горячую воду в микрорайон по при-чинам ее нерентабельности.«Глава администрации Тамбовского района Бородин А.В. на обращение жителей пояснил, что «горячей воды нет и не будет (денег нет)». Должностные лица, ответствен-ные за решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, обещали с конца отопи-тельного сезона 2018-2019 установить модульные котельные, но они не обеспечивают го-рячее водоснабжение многоквартирных домов», - пишут местные жители.Подобная позиция, не устроила местных жителей, и они обратились в прокуратуру.«Прокуратурой района в адрес администрации сельсовета подготовлено представление об устранении нарушений, связанных с ненадлежащей организацией горячего водоснабжения жителей многоквартирных домов», - говориться в ответе прокуратуры Тамбовского района.



