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» » Прокуратура требует от сельсовета возобновления горячего водоснабжения в селе Донское

Прокуратура требует от сельсовета возобновления горячего водоснабжения в селе Донское

Сегодня, 12:09
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Прокуратура требует от сельсовета возобновления горячего водоснабжения в селе ДонскоеПочти полгода жильцы многоквартирных домов по улице Молодёжная в селе Дон-ское Тамбовского района живут без горячего водоснабжения. Жители не первый месяц обивали порог администрации поселения, но вместо поддержки сельсовет принял реше-ние вообще закрыть котельную, которая поставляла горячую воду в микрорайон по при-чинам ее нерентабельности.

«Глава администрации Тамбовского района Бородин А.В. на обращение жителей пояснил, что «горячей воды нет и не будет (денег нет)». Должностные лица, ответствен-ные за решение вопросов жилищно-коммунального хозяйства, обещали с конца отопи-тельного сезона 2018-2019 установить модульные котельные, но они не обеспечивают го-рячее водоснабжение многоквартирных домов», - пишут местные жители.

Подобная позиция, не устроила местных жителей, и они обратились в прокуратуру.

«Прокуратурой района в адрес администрации сельсовета подготовлено представление об устранении нарушений, связанных с ненадлежащей организацией горячего водоснабжения жителей многоквартирных домов», - говориться в ответе прокуратуры Тамбовского района.
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Прокуратура требует от сельсовета возобновления горячего водоснабжения в селе Донское

Сегодня, 12:09
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