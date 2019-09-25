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Прокуратура: музыкальные струнные инструменты используются не по назначению
Сегодня, 16:09
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Прокуратура при проведении проверки расходования денежных средств выделенных в рамках федерального проекта «Культура» выявила серьезные нарушения в МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова.
В июле 2019 года образовательному учреждению было поставлено 7 музыкальных струнных инструментов на общую сумму 375тыс. рублей. Однако указанные инструменты школой не только не используются по назначению, но и необоснованно переданы на ответственное хранение поставщику.
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