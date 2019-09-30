Жители города Рассказово выйдут на митинг 0 Завтра в 16.00 в городе Рассказово в сквере «Текстильщик» (ул. Комитетская, 18) состоится митинг, где будут рассмотрены важные для города и района темы: отчуждение территории под нужды церкви, о попытках разработки титано-циркониевых руд в районе села Никольское, о ситуации на рынке труда и

В Арбитражный суд Тамбовской области подан иск, где третьим лицом выступает Евгения Уваркина 0 ООО «Группа Компаний «Русагро» подало в Арбитражный суд Тамбовской области исковое заявление о взыскании 1,16 млрд рублей с ООО «Агроснабсахар», третьим лицом в деле выступает мэр города Липецка Евгения Уваркина.

Внимание: пропал молодой человек 0 В Тамбовской области родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего Казарина Максима из села Донское Тамбовского района, который пропал 27 сентября.

В Тамбовской области требуют ограничить деятельность питейных заведений в жилых домах 0 В Тамбовской области стартовал сбор подписей об ограничении розничной торговли алкоголем, в том числе в жилых многоквартирных домах.

Липе в Староюрьевском районе, установили памятную табличку «Памятник живой природы» 0 Липа-долгожитель, которой почти 150 лет, растущая в Староюрьевском районе, в апреле текущего года получила официальный статус «Дерево – памятник живой природы».

Рассказовцам присвоили почетное звание «посол посткроссинга» 0 1 октября 2019 года исполняется 150 лет почтовой открытке, к данной знаменательной дате присоединилось объединение «Малая родина».

В северной части Тамбова произошло ДТП: пассажир в коме 0 Ночью в северной части города Тамбова на перекрестке улиц Ореховая и Чичерина произошло ДТП: иномарка протаранила отечественную легковушку.

«Тамбов» после игры остался в зоне вылета 0 В 11 туре российской премьер лиги «Крылья Советов» дома принимали «Тамбов», самарцы победили со счетом 2:0.

За 8 месяцев 2019 года алиментов взыскано на 134,5 млн рублей 0 Территориальными отделами судебных приставов ФССП России по Тамбовской области за 8 месяцев 2019 года алиментов взыскано на общую сумму 134,5 млн рублей.

ФК «Тамбову» с нового сезона запретят играть на стадионе «Мордовия Арена» 0 Директор по связям с общественностью РПЛ Сергей Алексеев сообщил, что с сезона-2020/21 футбольному клубу «Тамбов» запретят проводить домашние матчи на стадионе «Мордовия Арена» в Саранске, - сообщает www.championat.com.

Жителей Тамбовской области ожидает теплое начало октября 0 На смену холодной и промозглой сентябрьской погоде приходит теплый октябрь.

В ДТП на трассе «Москва-Волгоград» погибли четыре человека 0 Вчера утром в Первомайском районе на 352 км трассы Р-22 «Москва-Каспий» произошло страшное ДТП, в котором погибло четыре человека.

В ходе строительства мичуринской школы выявлены факты хищения бюджетных средств 0 Во второй четверти 2019 года должна открыть свои двери «Школа - Научно-технологический центр имени И.В. Мичурина», но видимо этим планам, вновь не суждено сбыться.

В Тамбове создан общественный совет собственников жилья 0 На днях в Тамбове группа граждан создала Общественный совет дольщиков и собственников жилья.

До 10 октября городские власти обещают подать отопление в жилые дома 0 26 сентября отопление начали подавать в жилые дома города Тамбова, в настоящее время отопление подано более чем в 300 многоквартирных домов это где-то 25% от жилого фонда областного центра.

«Невыгодные условия со стороны властей» 0 ЗАО «Объединенная строительно-сервисная компания» отказалась от реализации инвестиционного проекта по строительству в Тамбовской области оптово-распределительного центра за 6,5 млрд руб., - сообщает «Ъ-Черноземье».

Прокуратура: музыкальные струнные инструменты используются не по назначению 0 Прокуратура при проведении проверки расходования денежных средств выделенных в рамках федерального проекта «Культура» выявила серьезные нарушения в МБУ ДО «Детская школа искусств № 3» г. Тамбова.

Возбуждено уголовное дело по факту гибели в пожаре четырех человек в Рассказовском районе 0 Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) в связи с гибелью в пожаре четырех человек, который произошел в селе Дмитриевщина Рассказовского района.

Депутаты гордумы предложили отказаться от троллейбусов 0 На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты большинством голосов решили списать 4 троллейбуса срок службы, которых еще не закончился.

Новую школу в Мичуринске нельзя вводить в эксплуатацию 0 В настоящий момент завершение строительства школы в городе Мичуринске на 1275 мест и введение её в эксплуатацию невозможно, - об этом сообщает издание «ПРАВО68».