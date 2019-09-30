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В Тамбовской области требуют ограничить деятельность питейных заведений в жилых домах
Сегодня, 09:34
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В Тамбовской области стартовал сбор подписей об ограничении розничной торговли алкоголем, в том числе в жилых многоквартирных домах. Завтра в Тамбове пройдет рейд по данным питейным заведениям, которые маскируют свою деятельность под видом учреждений общественного питания.
В Государственной Думе в первом чтении принят законопроект по регулированию розничной продажи алкоголя в объектах, расположенных в многоквартирных домах и прилегающих к ним территория.
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