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Внимание: пропал молодой человек
Сегодня, 09:42
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В Тамбовской области родственники, волонтеры и сотрудники правоохранительных органов разыскивают 17-летнего Казарина Максима из села Донское Тамбовского района, который пропал 27 сентября.
Молодой человек ушел из дома вечером в субботу 27 сентября, при себе у парня не было ни телефона, ни документов. Парень был одет в черный спортивный костюм, черную куртку, кроссовки. Если кто-то обладает информацией о возможном местонахождении Казарина Максима, следует обратиться в полицию или к родственникам по телефону 8 960 660 10 55.
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