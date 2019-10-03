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Рассказовцы вышли на акцию протеста
Сегодня, 08:17
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3 октября в городе Рассказово жители города и района вышли на митинг организованный коммунистами под девизом – «За достойную жизнь на родной земле!». Протестная акция была посвящена экологическим вопросам, в том числе деятельности свинокомплексов, подготовке к разработке титано-циркониевых руд и социальным темам. По словам местных жителей в последние годы визитной карточкой Рассказова стали уже не шерстяные изделия, а невыносимая вонь. В свою очередь разработка открытым способом около села Никольское циркониево-титановой руды может нанести ущерб экосистеме Тамбовской области.
На митинге были и рассмотрены другие темы: снижение уровня жизни, отчуждение территорий под нужды церкви, отсутствие рабочих мест, рост цен на товары, тарифы и услуги. Представители малого бизнеса на митинге обозначали свой круг проблем.
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