Депутаты городской Думы настаивают на выплате премий Комментариев: 0



Теперь на октябрьском заседании Тамбовской городской Думы депутаты вновь рассмотрят «животрепещущий» вопрос о единовременных премиях. Премии планируют выплатить: трем депутатам-единороссам, в том числе председателю гордумы, в районе 200 тыс. рублей, руководителю КСП и избирательной комиссии города. На этот раз с инициативой выступил комитет по бюджету и муниципальной собственности Тамбовской городской Думы, где председатель комитета работает на постоянной оплачиваемой основе.



В тоже время в городской казне пока не нашли денег на увеличение единовременных премий для талантливой молодежи с 5 до 7 тыс. рублей, а также их количества на 5 единиц, цена вопроса 50 тыс. рублей или четверть премии, которую хотят выплатить руководителю гордумы.



«Вопрос выделения дополнительных бюджетных ассигнований на указанные цели в обязательном порядке, должен быть согласован с главой администрации Тамбовской области А.В. Никитиным», - говориться в ответе администрации города Тамбова.



«Хорошо», что у руководства области не возникает вопросов, когда речь идет о премиях чиновникам, - с долей иронии говорит депутат Артем Александров. - Убежден, что премии должны выплачиваться за конкретные заслуги по улучшению уровня жизни горожан, решении вопросов местного значения, а не потому что это кому-то хочется».



Не поддерживают премии депутатам и жители города Тамбова.



«Депутаты не должны получать премий, тем более таких огромных», - считает Вячеслав Савельев. На сентябрьском заседании Тамбовской городской Думы депутаты не поддержали решение выплатить лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной оплачиваемой основе премии в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. За премирование проголосовало 18 депутатов (необходимо 19 голосов), против – 2, воздержалось – 2.Теперь на октябрьском заседании Тамбовской городской Думы депутаты вновь рассмотрят «животрепещущий» вопрос о единовременных премиях. Премии планируют выплатить: трем депутатам-единороссам, в том числе председателю гордумы, в районе 200 тыс. рублей, руководителю КСП и избирательной комиссии города. На этот раз с инициативой выступил комитет по бюджету и муниципальной собственности Тамбовской городской Думы, где председатель комитета работает на постоянной оплачиваемой основе.В тоже время в городской казне пока не нашли денег на увеличение единовременных премий для талантливой молодежи с 5 до 7 тыс. рублей, а также их количества на 5 единиц, цена вопроса 50 тыс. рублей или четверть премии, которую хотят выплатить руководителю гордумы., - говориться в ответе администрации города Тамбова.- с долей иронии говорит депутат Артем Александров. -Не поддерживают премии депутатам и жители города Тамбова.- считает Вячеслав Савельев.



