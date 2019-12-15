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Тамбовская область в лидерах по обеспеченности спортивной инфраструктурой
Сегодня, 09:47
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Министерство спорта Российской Федерации опубликовало данные по обеспеченности регионов страны спортивной инфраструктурой. Тамбовская область входит в ТОП – 10, занимая третье место в рейтинге с показателем 84,2%.
«Потребность субъектов Российской Федерации в объектах спорта определяется уровнем обеспеченности объектами спорта. За период 2016-2019 годов в рамках федеральной целевой программы возведено 243 спортивных объекта. Из них 117 уже введены в эксплуатацию», - говорится в пояснительной записке Минспорта России.
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