Депутаты хотят закрепить себе премии Комментариев: 0



Если сейчас решения о премиях принимают депутаты гордумы, то согласно изменениям единовременная премия лицам, замещающим муниципальные должности, будет выплачиваться один раз в полугодие в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. Такое решение гарантированно позволит, например, председателю гордумы получить в год премиальных более чем на 400 тыс. рублей.



Плюс еще депутатам и другим заслуженным лицам хотят закрепить «золотой парашют». По истечении срока полномочий планируют выплачивать премию в размере трёх ежемесячных денежных вознаграждений.



По мнению депутата, Артем Александрова, премии для данных лиц должны выплачиваться за определенные успехи на благо города и его жителей, а не автоматом. Решение потребует дополнительных затрат из городского бюджета. На очередном заседании Тамбовской городской Думы депутаты планируют рассмотреть изменения в положение о вознаграждении лиц, замещающих муниципальные должности. Изменения коснутся премирования, в том числе депутатов гордумы работающих на постоянной основе.Если сейчас решения о премиях принимают депутаты гордумы, то согласно изменениям единовременная премия лицам, замещающим муниципальные должности, будет выплачиваться один раз в полугодие в размере двух ежемесячных денежных вознаграждений. Такое решение гарантированно позволит, например, председателю гордумы получить в год премиальных более чем на 400 тыс. рублей.Плюс еще депутатам и другим заслуженным лицам хотят закрепить «золотой парашют». По истечении срока полномочий планируют выплачивать премию в размере трёх ежемесячных денежных вознаграждений.По мнению депутата, Артем Александрова, премии для данных лиц должны выплачиваться за определенные успехи на благо города и его жителей, а не автоматом. Решение потребует дополнительных затрат из городского бюджета.



