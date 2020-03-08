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ООО «Дентал Клиник» предстоит ответить за рекламу
Сегодня, 21:21
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В отношении стоматологической клиники «Дентал Клиник» заведено дело о нарушении антимонопольного законодательства. Тамбовское УФАС усмотрело в маркетинге компании признаки нарушения пункта 1 части 3 статьи 5 закона «О рекламе».
Как выяснилось, по городу Тамбову разъезжал грузовой автомобиль «Дентал Клиник». На машине располагалась рекламная вывеска «Цены – лучшие в городе!», но оснований, подтверждающих лозунг, организация не предоставила. В связи с этим сведения о самых низких ценах по удалению, лечению, протезированию зубов и других услугах в клинике можно считать недостоверными.
Дело по сомнительной рекламе будут рассматривать 3 апреля.
Согласно пункту 1 части 3 статьи 5 закона «О рекламе», недостоверной признаётся реклама, которая содержит не соответствующие действительности сведения о преимуществах рекламируемого товара перед находящимися в обороте товарами, произведенными другими изготовителями или реализующимися другими продавцами.
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