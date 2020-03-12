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Парк «Тамбовгортранса» пополнился 15 новыми автобусами
Сегодня, 07:56
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В Тамбове прошла торжественная церемония передачи 15 новых автобусов работающих на газомоторном топливе. Новые автобусы приобретены в лизинг за 258,2 миллиона рублей. Автобусы пополнят парк МУП «Тамбовгортранс».
Для удобства пассажиров салоны автобусов оборудованы кондиционерами, видеорегистраторами, камерами обзора за водительским местом
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