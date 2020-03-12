Одни депутаты призывают бойкотировать, а другие голосовать за поправки к Конституции Комментариев: 0



«22 апреля лично я проголосую в поддержку закона о поправках к Конституции, - обращается к горожанам депутат Тамбовской городской Думы Владимир Сергеев. - И всех призываю поддержать этот закон. Впереди у нас большая работа по разъяснению и обсуждению поправок с тамбовчанами, встречи в трудовых коллективах, по месту жительства. Эта работа сегодня очень важна, так как значительные поправки к Конституции вносятся в плане обеспечения социальных гарантий россиянам, и люди об этом должны знать».



«Предложенная поправка – это вопрос, который по-моему многие задавали у себя на кухнях, гадали - как же будет дальше... А Терешкова сказала это вслух и внесла свое предложение, судьба которого, я напомню еще раз, зависит от людей – от их голосов и мнения», - считает депутат областной Думы Константин Черкасов.



Иного мнение придерживается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который убежден, что голосование по поправкам не принесет улучшений в жизни простых людей, нужны кардинальные изменения в общественно-экономических отношениях.



«Выскажу свое мнение, что не стоит участвовать в кремлевских играх и голосовать по поправкам к Конституции России, нужно бойкотировать данную процедуру или, по крайней мере, голосовать против. Хватит этих игр. Естественно эффект будет лишь тогда, когда подавляющее число граждан придет к мнению о том, что нужны кардинальные перемены и не просто в смене персоналий», - считает Артем Александров.



Кроме того, депутат заявляет, что бюджетников добровольно-принудительно уже заставляют участвовать в данном голосовании.



«Важно получить и правильный результат с высокой явкой проголосовавших. Запущена административная машина, уже стали поступать обращения от врачей учреждений сферы здравоохранения города Тамбова и области, что руководство призывает медицинский персонал не просто самим голосовать 22 апреля, но и принести список тех, кого они приведут на участки с указанием ФИО и контактного телефона», - отмечает Артем Александров. 22 апреля состоится всероссийское голосование. Гражданам предлагается высказаться о вносимых в Конституцию изменениях. Их одобрят, если предложенные поправки поддержат более половины россиян. В преддверие голосования политики высказывают разные точки зрения на этот счет.Владимир Сергеев. -- считает депутат областной Думы Константин Черкасов.Иного мнение придерживается депутат Тамбовской городской Думы Артем Александров, который убежден, что голосование по поправкам не принесет улучшений в жизни простых людей, нужны кардинальные изменения в общественно-экономических отношениях.- считает Артем Александров.Кроме того, депутат заявляет, что бюджетников добровольно-принудительно уже заставляют участвовать в данном голосовании., - отмечает Артем Александров.



