УМВД проверит законность социологических исследований для администрации области Комментариев: 0



Общественность заинтересовалась контрактами в связи с тем, что основной вид деятельности предпринимателя - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий. В сведениях о дополнительных видах деятельности также нет ничего общего с исследованиями социально-экономической или политической ситуации.



Общественник Николай Смагин обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой дать оценку сомнительным с его точки зрения контрактам.



«ФСБ перенаправило запрос в прокуратуру, и вот прокуратура уже начала проверку. Были выявлены нарушения в том числе по срокам сдачи отчетности, по размеру штрафных санкций. В настоящий момент материалы в УМВД по Тамбовской области», - приводит слова Николая Смагина портал znak.city



Будучи студентом, Сергей Азаренко работал в студенческих стройотрядах, которые курировал будущий заместитель главы администрации области Олег Иванов. Как ранее рассказывал депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, через стройотряды было освоено порядка 90 млн рублей под видом ремонта образовательных учреждений, дорог и других объектов.







В прошлом году СМИ писали о предпринимателе Сергее Азаренко, с которым областная администрация заключила госконтракты на сумму 6,3 миллионов рублей на проведение исследований по получению оценок социально-экономической и политической ситуации в Тамбовской области, а также оценок эффективности деятельности органов местного самоуправления.Общественность заинтересовалась контрактами в связи с тем, что основной вид деятельности предпринимателя - стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий. В сведениях о дополнительных видах деятельности также нет ничего общего с исследованиями социально-экономической или политической ситуации.Общественник Николай Смагин обратился в надзорные и правоохранительные органы с просьбой дать оценку сомнительным с его точки зрения контрактам.«ФСБ перенаправило запрос в прокуратуру, и вот прокуратура уже начала проверку. Были выявлены нарушения в том числе по срокам сдачи отчетности, по размеру штрафных санкций. В настоящий момент материалы в УМВД по Тамбовской области», - приводит слова Николая Смагина портал znak.cityБудучи студентом, Сергей Азаренко работал в студенческих стройотрядах, которые курировал будущий заместитель главы администрации области Олег Иванов. Как ранее рассказывал депутат Тамбовской городской Думы от КПРФ Артем Александров, через стройотряды было освоено порядка 90 млн рублей под видом ремонта образовательных учреждений, дорог и других объектов.



