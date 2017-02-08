|
Два известных певца приедут с концертами в Мичуринск
Сегодня, 11:13
Комментариев: 0
Версия для печати
Подарком для жительниц Мичуринск в преддверии Международного женского дня станут концерты двух популярных певцов. 6 марта в 19 часов в ДК «Авангард» выступит российский и кабардино-балкарский музыкант, исполняющий песни на кабардинском, адыгейском и русском языках Мурат Тхагалегов, который приобрел известность благодаря песням «За тебя калым отдам» и «Едем на дискотеку». Как отметили в городской администрации, для зрителей предусмотрена автограф-сессия.
В этот же день в Мичуринском драматическом театре состоится концерт заслуженного артиста России Алексея Глызина. Начало в 18 часов.
Фото администрации Мичуринска.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.