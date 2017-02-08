Два известных певца приедут с концертами в Мичуринск

Следователи проверяют информацию о смерти пенсионерки, к которой отказалась приезжать «скорая» 0 Следственными органами будет дана правовая оценка действиям или бездействию медицинских работников и принято процессуальное решение, сообщили в СУ СКР по Тамбовской области.

Для посадки леса и озеленения в Тамбовской области в 2017 году вырастили 10 миллионов молодых деревьев 0 Основными лесообразующими культурами в нашем регионе являются сосна и дуб. Именно они будут использоваться для посадки в этом году.

Житель Мичуринска обокрал массажный салон на 80 тысяч рублей 0 По факту кражи возбуждено уголовное дело. Часть украденных денег полицейские изъяли.

Рязанская область получила признание Минсельхоза РФ 0 Рязанская область отмечена в числе лучших регионов РФ по вводу в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения.

«Лукойл» увеличит мощность завода в Саратовской области 0 Валерий Радаев и Владимир Некрасов обсудили перспективы развития площадки завода «Оргсинтез» в рамках Концепции компании до 2021 года. К настоящему времени здесь реализован инвестиционный проект по модернизации и расширению действующего производства.

Сугроб помешал уехать пьяному угонщику 0 Молодой человек находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.

В Уварово сдали нормы ГТО на лыжах 0 В Уварово 3 февраля в пригородном лесу состоялся зачет по нормам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" в беге на лыжах. Проверить свою физическую подготовку в рамках комплекса ГТО смогли все желающие.

Единороссы победили на всех муниципальных выборах в Тамбовской области 0 По данным избирательной комиссии Тамбовской области, по итогам состоявшихся 5 февраля 2017 года выборов главами сельсоветов стали 6 кандидатов от партии «Единая Россия».

Центральную улицу Мичуринска оставят пешеходной зоной 0 Улица Советская останется по-прежнему закрытой для движения транспорта. Такое решение было озвучено вчера на встрече руководства области и города.

Тарифы в общественном транспорте поднимать не будут 0 Традиционно, в начале каждого года тема повышения оплаты за проезд в транспорте становится одной из главных, будоражащих общественное мнение. Перевозчики просят рассмотреть вопрос увеличения цены на свои услуги, в этом году шкала их требований в зависимости от повышения стоимости ГСМ варьируется от

В Тамбовскую область с концертами приедет хор Валаамского монастыря 0 С начала года этот творческий коллектив совершает благотворительный тур по российским регионам, в который была и Тамбовщина.

В Тамбовской области стартовал Зимний фестиваль ГТО 0 В течение двух месяцев, с 6 февраля по 1 апреля, тамбовчане всех категорий будут соревноваться друг с другом в силе, ловкости и меткости.

В Рассказовском районе открыт новый комбикормовый завод 0 В Рассказовском районе на базе свиноводческого комплекса ООО «РАСК», открылся комбикормовый завод. ООО «РАСК» является одним из крупнейших свиноводческих комплексов, расположенных на территории Тамбовской области. Предприятие построено в Рассказовском районе датским инвестором.

Тамбовский губернатор посетил колонию в поселке Зеленый 0 В Тамбовской области созданы все условия для того, чтобы осужденные могли встать на путь исправления и после освобождения вернуться к нормальной жизни, а производственная база системы ФСИН работала на благо региона. К такому выводу пришел глава администрации Тамбовской области Александр Никитин

На Тамбовщину идет аномально холодная погода 0 С 7 по 9 февраля среднесуточная температура в регионе опустится на 7 градусов ниже климатической нормы.

В областном центре открыли еще одну мемориальную доску 0 Она увековечила память командира взвода ОМОН Игоря Анненкова, погибшего при исполнении боевого задания в Чеченской республике в 2002 году.