Осторожные планы: 2 млрд. рублей инвестиций в индустриальный парк Комментариев: 0

Приоритетным направлением деятельности индустриального парка «DEGA-Тамбов» в 2017 году станет привлечение инвестиций в молочную и мясную отрасли Тамбовской области. По оценкам менеджмента парка, в результате соглашений, которые планируется подписать в 2017 году, парк может привлечь в область порядка 2 миллиардов рублей частных инвестиций в течение ближайших трех лет, сообщает газета



- Наш парк очень привлекателен с точки зрения логистики, обеспечен достаточным количеством мощностей и трудовых ресурсов. Сейчас ведутся активные переговоры с потенциальными резидентами парка о локализации тепличных комплексов, оптово-распределительных центров, а также с производителями витаминов для животных и переработчиками мяса птицы, – сообщил генеральный директор УК парка «DEGA-Тамбов» Александр Буданцев.



«DEGA-Тамбов» продолжит активную работу по привлечению инвесторов в агропромышленный, пищевой и оптово-распределительный логистический кластеры, сообщает пресс-служба индустриального парка. Направлениями деятельности агропромышленного кластера являются переработка, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока и молочных продуктов, свинины, индейки, курицы, разведение рыбы в закрытых водоемах. Также на территории кластера планируется организовать тепличные хозяйства и овощехранилища. Пищевой кластер будет представлен предприятиями по производству спирта, крахмала, патоки, сахара и муки. В оптово-распределительном кластере разместятся, помимо складов и оптовых комплексов, дистрибуционные центры.



Индустриальный парк «DEGA-Тамбов» входит в сеть индустриальных парков DEGA Development и является самым крупным парком в Тамбовской области с общей площадью 300 га. Сеть индустриальных парков DEGA Development – 100% дочернее предприятие ведущего швейцарского девелопера индустриальных парков DEGA Group. На данный момент в составе сети парки, расположенные в Московской, Тульской, Ульяновской, Тамбовской и Свердловской областях. Приоритетным направлением деятельности индустриального парка «DEGA-Тамбов» в 2017 году станет привлечение инвестиций в молочную и мясную отрасли Тамбовской области. По оценкам менеджмента парка, в результате соглашений, которые планируется подписать в 2017 году, парк может привлечь в область порядка 2 миллиардов рублей частных инвестиций в течение ближайших трех лет, сообщает газета "Тамбовская жизнь" - Наш парк очень привлекателен с точки зрения логистики, обеспечен достаточным количеством мощностей и трудовых ресурсов. Сейчас ведутся активные переговоры с потенциальными резидентами парка о локализации тепличных комплексов, оптово-распределительных центров, а также с производителями витаминов для животных и переработчиками мяса птицы, – сообщил генеральный директор УК парка «DEGA-Тамбов» Александр Буданцев.«DEGA-Тамбов» продолжит активную работу по привлечению инвесторов в агропромышленный, пищевой и оптово-распределительный логистический кластеры, сообщает пресс-служба индустриального парка. Направлениями деятельности агропромышленного кластера являются переработка, глубокая переработка сельскохозяйственной продукции, в том числе молока и молочных продуктов, свинины, индейки, курицы, разведение рыбы в закрытых водоемах. Также на территории кластера планируется организовать тепличные хозяйства и овощехранилища. Пищевой кластер будет представлен предприятиями по производству спирта, крахмала, патоки, сахара и муки. В оптово-распределительном кластере разместятся, помимо складов и оптовых комплексов, дистрибуционные центры.Индустриальный парк «DEGA-Тамбов» входит в сеть индустриальных парков DEGA Development и является самым крупным парком в Тамбовской области с общей площадью 300 га. Сеть индустриальных парков DEGA Development – 100% дочернее предприятие ведущего швейцарского девелопера индустриальных парков DEGA Group. На данный момент в составе сети парки, расположенные в Московской, Тульской, Ульяновской, Тамбовской и Свердловской областях.



