В Рассказовском районе открыт новый комбикормовый завод Комментариев: 0



В декабре 2016 года здесь был зафиксирован самый высокий результат в области по среднесуточному привесу животных. А основа эффективного производства - применение высококачественных кормов. Отметим, что изначально свинокомплекс закупал корма у других производителей. На протяжении последних двух лет кормовая база обеспечивалась за счет переработки зерна на имеющейся здесь мельнице.



Производственная мощность же построенного комбикормового завода превышает потребность предприятия в кормах в два раза, что открывает возможность расширения свинокомплекса. А именно на это и нацелено руководство ООО «РАСК». «Новый комбикормовый завод способен перерабатывать 12 тонн зерна в час, - говорит генеральный директор датской компании «Дан-Инвест» Николай Йепсен. - Весь процесс производства контролируется с помощью компьютерного оборудования. Вместимость построенных зернохранилищ комбикормового завода составляет 20 тысяч тонн. Мощность зерносушилки позволит обрабатывать до 40 тонн сельскохозяйственных культур». В своем приветственном слове Николай Йепсен отдельно выразил благодарность администрации Тамбовской области за оказанное содействие во время реализации проекта. В Рассказовском районе на базе свиноводческого комплекса ООО «РАСК», открылся комбикормовый завод. ООО «РАСК» является одним из крупнейших свиноводческих комплексов, расположенных на территории Тамбовской области. Предприятие построено в Рассказовском районе датским инвестором, сообщает обладминистрация.В декабре 2016 года здесь был зафиксирован самый высокий результат в области по среднесуточному привесу животных. А основа эффективного производства - применение высококачественных кормов. Отметим, что изначально свинокомплекс закупал корма у других производителей. На протяжении последних двух лет кормовая база обеспечивалась за счет переработки зерна на имеющейся здесь мельнице.Производственная мощность же построенного комбикормового завода превышает потребность предприятия в кормах в два раза, что открывает возможность расширения свинокомплекса. А именно на это и нацелено руководство ООО «РАСК». «Новый комбикормовый завод способен перерабатывать 12 тонн зерна в час, - говорит генеральный директор датской компании «Дан-Инвест» Николай Йепсен. - Весь процесс производства контролируется с помощью компьютерного оборудования. Вместимость построенных зернохранилищ комбикормового завода составляет 20 тысяч тонн. Мощность зерносушилки позволит обрабатывать до 40 тонн сельскохозяйственных культур». В своем приветственном слове Николай Йепсен отдельно выразил благодарность администрации Тамбовской области за оказанное содействие во время реализации проекта.



