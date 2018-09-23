Бондарский сыродельный завод сменил собственника Комментариев: 0



Выручка предприятия по итогам 2017 года превысила 1,17 млрд рублей, чистая прибыль – 121,21 млн рублей. «МСК-Строительство» приобрело Бондарский сыродельный завод у администрации Тамбовской области в январе 2017 года. Тогда единственным владельцем выступало ООО «Юг-Агро», которое учредило в регионе компанию по производству сырого молока ООО «Тамбовский молочник». В то же время инвестор заявил о планах строительства в Тамбовской области двух молочных ферм на 2,4 тыс. голов дойного стада и модернизации сырзавода на 300-500 млн рублей.



В конце 2017-го тамбовские власти актуализировали планы на будущий молочный кластер. По данным обладминистрации, на базе Бондарского сыродельного завода будет создан инвестиционный российско-израильский проект. В его состав войдут семь молочных ферм по производству коровьего молока на 40 тыс. голов, молокоперерабатывающий завод для производства сыра и другой молочной продукции мощностью до 1,1 тыс. тонн сырого молока в сутки. Объем инвестиций в кластер составит 43,7 млрд рублей. Выход производства на окончательную проектную мощность планировался на 2024 год.



В феврале этого года «Тамбовский молочник» полностью перешел под контроль «Русагро». Гендиректор ГК Максим Басов заявил в СМИ, что проект по производству молока будет обсуждаться до конца года. Тогда же структура ГК учредила в Тамбовской области ООО «Тамбовский сыровар». В качестве основного вида деятельности компании указано производство сыра и сырных продуктов.

Глава «Русагро» Вадим Мошкович полностью взял под контроль тамбовский Бондарский сыродельный завод. С 14 сентября владельцами компании «МСК-Строительство», владеющей Бондарским сыродельным заводом стали председатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович (1%) и полностью подконтрольное ему ООО «Финансовый ресурс» (99%), сообщает «Абирег» Выручка предприятия по итогам 2017 года превысила 1,17 млрд рублей, чистая прибыль – 121,21 млн рублей. «МСК-Строительство» приобрело Бондарский сыродельный завод у администрации Тамбовской области в январе 2017 года. Тогда единственным владельцем выступало ООО «Юг-Агро», которое учредило в регионе компанию по производству сырого молока ООО «Тамбовский молочник». В то же время инвестор заявил о планах строительства в Тамбовской области двух молочных ферм на 2,4 тыс. голов дойного стада и модернизации сырзавода на 300-500 млн рублей.В конце 2017-го тамбовские власти актуализировали планы на будущий молочный кластер. По данным обладминистрации, на базе Бондарского сыродельного завода будет создан инвестиционный российско-израильский проект. В его состав войдут семь молочных ферм по производству коровьего молока на 40 тыс. голов, молокоперерабатывающий завод для производства сыра и другой молочной продукции мощностью до 1,1 тыс. тонн сырого молока в сутки. Объем инвестиций в кластер составит 43,7 млрд рублей. Выход производства на окончательную проектную мощность планировался на 2024 год.В феврале этого года «Тамбовский молочник» полностью перешел под контроль «Русагро». Гендиректор ГК Максим Басов заявил в СМИ, что проект по производству молока будет обсуждаться до конца года. Тогда же структура ГК учредила в Тамбовской области ООО «Тамбовский сыровар». В качестве основного вида деятельности компании указано производство сыра и сырных продуктов.



