Тамбовское зерно, а не муку будут продавать за рубеж Комментариев: 0 Как и в XIX веке тамбовское зерно, а не мука будет продаваться за рубеж. По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, - отметил начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов. Объем производства зерна в регионе ежегодно увеличивается. В текущем году мы ожидаем собрать около 4 миллионов тонн. Соответственно экспорт зерна также будет расти. Как сообщает обладминистрация, по производству зерна в 2018 году Тамбовщина занимает четвертое место в ЦФО и десятое место в России.



В региональном управлении сельского хозяйства прошло совещание по вопросам развития экспорта зерна под руководством заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ОАО «РЖД», а также основные грузоотправители зерна из Тамбовской области.



Обсуждены актуальные вопросы, касающиеся отгрузки и транспортировки зерна в экспортном направлении. На внешнем рынке ценится зерно третьего класса. И именно на производство зерна такого качества региональная власть ориентирует растениеводов области.



По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 177,8 процента, составив 169,8 миллионов долларов США. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты. Как и в XIX веке тамбовское зерно, а не мука будет продаваться за рубеж. По итогам 2018 года 50 процентов экспорта Тамбовской области составляет зерно, - отметил начальник управления сельского хозяйства Александр Аксенов. Объем производства зерна в регионе ежегодно увеличивается. В текущем году мы ожидаем собрать около 4 миллионов тонн. Соответственно экспорт зерна также будет расти. Как сообщает обладминистрация, по производству зерна в 2018 году Тамбовщина занимает четвертое место в ЦФО и десятое место в России.В региональном управлении сельского хозяйства прошло совещание по вопросам развития экспорта зерна под руководством заместителя главы администрации Тамбовской области Сергея Иванова. В мероприятии приняли участие руководители федеральных органов исполнительной власти, представители ОАО «РЖД», а также основные грузоотправители зерна из Тамбовской области.Обсуждены актуальные вопросы, касающиеся отгрузки и транспортировки зерна в экспортном направлении. На внешнем рынке ценится зерно третьего класса. И именно на производство зерна такого качества региональная власть ориентирует растениеводов области.По итогам 2017 года Тамбовщина экспортировала продовольственных товаров и сырья на сумму 95,5 миллиона долларов США. В 2018 году экспорт продовольственных товаров и сырья вырос на 177,8 процента, составив 169,8 миллионов долларов США. В основном экспортируются злаки, корма для животных, растительные масла, сахар и кондитерские изделия, мясо и мясные субпродукты.



