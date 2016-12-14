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Доступен путеводитель по новогоднему Мичуринску
14 декабря 2016
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Администрация Мичуринска подготовила новогодний подарок для местных жителей и гостей города – электронный Путеводитель по новогоднему городу. На смартфон можно скачать файл, в котором рассказывается какие мероприятия, где и когда стоит посетить в новогодние и рождественские дни.
Как сообщили в администрации города, в афише отображены самые яркие событийные мероприятия, спектакли мичуринского драматического театра, расписание киносеансов, экскурсий в музеях, развлекательные программы в кафе и многое другое.
Путеводитель по новогоднему Мичуринску доступен по ссылке.
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