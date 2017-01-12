Строительство бассейна в наукограде близится к завершению Комментариев: 0



Строительство бассейна ведется с июля. За это время рабочие смонтировали каркас, установили сендвич-панели и застеклили оконные проемы. Сейчас ведется внутренняя отделка, укладка настенной и напольной плитки, монтаж сетей и самой чаши. В помещении сделан теплый пол. Рядом с чащей бассейна для безопасности купающихся уложена специальная антискользящая плитка, по которой будет легко передвигаться, даже тогда, когда ее поверхность влажная.



Пропускная способность объекта составит 37 человек в час. Работы по благоустройство прилегающей территории выполняет другой подрядчик. Их планируется завершить в начале лета.



Фото администрации Мичуринска. По сообщению местной администрации, работы по возведению спортивного объекта завершены на 80%. Согласно документации, ввод в эксплуатацию должен произойти в марте. Однако со своей работой застройщики справляются с опережением графика.Строительство бассейна ведется с июля. За это время рабочие смонтировали каркас, установили сендвич-панели и застеклили оконные проемы. Сейчас ведется внутренняя отделка, укладка настенной и напольной плитки, монтаж сетей и самой чаши. В помещении сделан теплый пол. Рядом с чащей бассейна для безопасности купающихся уложена специальная антискользящая плитка, по которой будет легко передвигаться, даже тогда, когда ее поверхность влажная.Пропускная способность объекта составит 37 человек в час. Работы по благоустройство прилегающей территории выполняет другой подрядчик. Их планируется завершить в начале лета.



