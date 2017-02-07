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Для посадки леса и озеленения в Тамбовской области в 2017 году вырастили 10 миллионов молодых деревьев
Сегодня, 13:48
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Близится весна, а это значит, что впереди у тамбовских лесоводов лесовосстановительные работы. В 2017 году восстановить лес в регионе планируется на площади 1000 гектаров. К проведению работ заранее выращен посадочный материал. Всего, по сообщению региональной администрации, около 10 миллионов сеянцев и саженцев. Основными лесообразующими культурами в нашем регионе являются сосна и дуб. Именно они будут использоваться для посадки в этом году.
К работам будут привлечены более 600 человек: рабочие лесхозов и местные жители.
Для озеленения населенных пунктов лесоводы, как правило, используют саженцы каштана, березы, ивы, аронии черноплодной, боярышника, рябины и других декоративных пород. Излишки реализуются в соседние регионы.
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