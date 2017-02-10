"Лыжня России" объединила более 6 тысяч тамбовчан Комментариев: 0



Состязания проходили в пяти возрастных группах. Были предусмотрены три дистанции - 1,5 км, 3 км и 5 км. Представители власти, журналисты, сотрудники различных ведомств и управлений пробежали VIP-забег.



В этом году «Лыжня России» состоялась в тридцать пятый раз. В Тамбовской области гонка стала тринадцатой по счету. В минувшие выходные в регионах состоялись традиционные февральские соревнования «Лыжня России». По данным областной администрации, более 6 тысяч тамбовчан со всех районов в субботу приехали в парк Дружба, чтобы принять участие в лыжной гонке.Состязания проходили в пяти возрастных группах. Были предусмотрены три дистанции - 1,5 км, 3 км и 5 км. Представители власти, журналисты, сотрудники различных ведомств и управлений пробежали VIP-забег.В этом году «Лыжня России» состоялась в тридцать пятый раз. В Тамбовской области гонка стала тринадцатой по счету.



