|
"Лыжня России" объединила более 6 тысяч тамбовчан
Вчера, 13:22
Комментариев: 0
Версия для печати
В минувшие выходные в регионах состоялись традиционные февральские соревнования «Лыжня России». По данным областной администрации, более 6 тысяч тамбовчан со всех районов в субботу приехали в парк Дружба, чтобы принять участие в лыжной гонке.
Состязания проходили в пяти возрастных группах. Были предусмотрены три дистанции - 1,5 км, 3 км и 5 км. Представители власти, журналисты, сотрудники различных ведомств и управлений пробежали VIP-забег.
В этом году «Лыжня России» состоялась в тридцать пятый раз. В Тамбовской области гонка стала тринадцатой по счету.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.