Зоя Космодемьянская - наш герой Комментариев: 0



75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами, Зое Космодемьянской присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Наша землячка стала первой женщиной, которой присвоено звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.



Проведение патриотической акции было поддержано Российским военно-историческим обществом. Принять участие в флешмобе может каждый желающий. Для этого необходимо разместить свои фото и фото участников акции с портретами и информацией о подвиге Зои Космодемьянской в социальных сетях с хэштегом #ЗояГерой. Материалы для участия в акции находятся на официальном сайте Российского военно-исторического общества. Скачать их можно по ссылке http://rvio.histrf.ru/activities/projects/zoya-geroi.



Флешмоб уже прошел в Курганском государственном университете, музыкальном кадетском корпусе Московского государственного института культуры. Сегодня к акции присоединились ученики и педагоги московской школы № 201, которая носит имена Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. В Тамбовской области патриотический флешмоб планируют провести и на малой родине Зои Космодемьянской - в школе села Осино-Гай Гавриловского района.



Патриотическое воспитание молодежи – один из приоритетов в работе региональной власти. Большое внимание этому уделяется и со стороны руководства страны. "Патриотическое воспитание должно быть не только стройной государственной системой, но прежде всего органичной частью жизни самого общества. И только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее судьбе, ответственность за ее будущее. И главное, верят в нее", - считает Президент РФ Владимир Путин.



Патриотизм – это, в первую очередь, люди, отмечал ранее губернатор Александр Никитин. «В России важно иметь подлинные, истинные примеры подвига и героизма, а у нас в регионе таких много. Это герои всех времен, всех войн, и всех поколений. М мы все должны брать с них пример – все без исключения». Тамбовская область планирует присоединиться к патриотической акции #ЗояГерой. Акция памяти в социальных сетях организована в честь нашей землячки, прославленной партизанки Зои Космодемьянской.75 лет назад Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года за мужество и героизм, проявленные в борьбе с немецкими фашистами, Зое Космодемьянской присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно). Наша землячка стала первой женщиной, которой присвоено звание Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.Проведение патриотической акции было поддержано Российским военно-историческим обществом. Принять участие в флешмобе может каждый желающий. Для этого необходимо разместить свои фото и фото участников акции с портретами и информацией о подвиге Зои Космодемьянской в социальных сетях с хэштегом #ЗояГерой. Материалы для участия в акции находятся на официальном сайте Российского военно-исторического общества. Скачать их можно по ссылке http://rvio.histrf.ru/activities/projects/zoya-geroi.Флешмоб уже прошел в Курганском государственном университете, музыкальном кадетском корпусе Московского государственного института культуры. Сегодня к акции присоединились ученики и педагоги московской школы № 201, которая носит имена Героев Советского Союза Зои и Александра Космодемьянских. В Тамбовской области патриотический флешмоб планируют провести и на малой родине Зои Космодемьянской - в школе села Осино-Гай Гавриловского района.Патриотическое воспитание молодежи – один из приоритетов в работе региональной власти. Большое внимание этому уделяется и со стороны руководства страны. "Патриотическое воспитание должно быть не только стройной государственной системой, но прежде всего органичной частью жизни самого общества. И только объединив усилия, консолидировав лучшие практики и инициативы, мы сможем вырастить поколения, которые знают свою страну, чувствуют сопричастность ее судьбе, ответственность за ее будущее. И главное, верят в нее", - считает Президент РФ Владимир Путин.Патриотизм – это, в первую очередь, люди, отмечал ранее губернатор Александр Никитин. «В России важно иметь подлинные, истинные примеры подвига и героизма, а у нас в регионе таких много. Это герои всех времен, всех войн, и всех поколений. М мы все должны брать с них пример – все без исключения».



