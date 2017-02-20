|
На остановках в Тамбове установят 16 информационных табло
Вчера, 17:50
Комментариев: 0
Версия для печати
По сообщению городской администрации, монтажные работы начнутся ориентировочно в конце лета и продлятся около двух месяцев. Информационные табло появятся на улице Рылеева, от пересечения с бульваром Энтузиастов до улицы Свободной.
Начиная с 2014 года, в городе установлены 106 табло на основных остановках общественного транспорта. В 2018 году планируется оснастить еще 8 остановок от улицы Гастелло до улицы Сенько. В перспективе также установка электронных информаторов в микрорайонах Радужный и Северный.
Фото администрации Тамбова.
Рейтинг статьи:
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.