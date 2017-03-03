Тамбовским малышам в виде спектакля рассказали об опасности игры со спичками Комментариев: 0



«Происшествие в цирке Дымуччо» - так называется спектакль, который был показан учащимся начальных классов и дошкольникам. Это совместный проект театра кукол, Главного управления МЧС России по Тамбовской области и Тамбовского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество». Его цель – наглядно продемонстрировать причины возникновения пожаров, рассказать зрителю о том, как избежать этих ситуаций, и если уж происшествие произошло, как быстро связаться с экстренными службами.



Спектакль рассказывает о том, как казалось бы детская шалость, игра со спичками в отсутствии взрослых порой приводит к большим неприятностям. Так, с помощью искусства маленькие зрители изучили азы противопожарной грамотности.



Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области. Вся информация лучше усваивается в игровой форме – это знает каждый, кто работает с детьми. Именно этим способом воспользовались тамбовские кукольники и пожарные, чтобы донести до детей правила пожарной безопасности.«Происшествие в цирке Дымуччо» - так называется спектакль, который был показан учащимся начальных классов и дошкольникам. Это совместный проект театра кукол, Главного управления МЧС России по Тамбовской области и Тамбовского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество». Его цель – наглядно продемонстрировать причины возникновения пожаров, рассказать зрителю о том, как избежать этих ситуаций, и если уж происшествие произошло, как быстро связаться с экстренными службами.Спектакль рассказывает о том, как казалось бы детская шалость, игра со спичками в отсутствии взрослых порой приводит к большим неприятностям. Так, с помощью искусства маленькие зрители изучили азы противопожарной грамотности.



