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Тамбовским малышам в виде спектакля рассказали об опасности игры со спичками

3 марта 2017
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Тамбовским малышам в виде спектакля рассказали об опасности игры со спичками Вся информация лучше усваивается в игровой форме – это знает каждый, кто работает с детьми. Именно этим способом воспользовались тамбовские кукольники и пожарные, чтобы донести до детей правила пожарной безопасности.

«Происшествие в цирке Дымуччо» - так называется спектакль, который был показан учащимся начальных классов и дошкольникам. Это совместный проект театра кукол, Главного управления МЧС России по Тамбовской области и Тамбовского областного отделения «Всероссийское добровольное пожарное общество». Его цель – наглядно продемонстрировать причины возникновения пожаров, рассказать зрителю о том, как избежать этих ситуаций, и если уж происшествие произошло, как быстро связаться с экстренными службами.

Спектакль рассказывает о том, как казалось бы детская шалость, игра со спичками в отсутствии взрослых порой приводит к большим неприятностям. Так, с помощью искусства маленькие зрители изучили азы противопожарной грамотности.

Фото ГУ МЧС России по Тамбовской области.
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