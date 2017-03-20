В Тамбовской области 203 человека напишут ЕГЭ досрочно Комментариев: 0



Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 14 апреля. Как правило, в это время свои знания по предметам проверяют выпускники прошлых лет. Их для сдачи экзамена зарегистрировалось 177 человек. Еще 25 ребят обучаются в профессиональных образовательных организациях. Один человек не прошел государственную итоговую аттестацию в 2016 году. Для участия в государственной выпускной аттестации зарегистрировано двое.



По данным областной администрации, самым популярным в досрочный период станет экзамен по профильной математике – его напишут 114 человек. 95 тамбовчан будут сдавать обществознание – это второй по популярности ЕГЭ. 85 ребят изъявили желание сдать русский язык. Уже на этой неделе стартует досрочный этап сдачи единого государственного экзамена. Этим воспользуются 203 тамбовчанина. В ближайший четверг, 23 марта, в Тамбовской области пройдут сразу два экзамена. 5 человек напишут экзамен по географии, десять – по информатике и ИКТ.Досрочный период сдачи ЕГЭ продлится до 14 апреля. Как правило, в это время свои знания по предметам проверяют выпускники прошлых лет. Их для сдачи экзамена зарегистрировалось 177 человек. Еще 25 ребят обучаются в профессиональных образовательных организациях. Один человек не прошел государственную итоговую аттестацию в 2016 году. Для участия в государственной выпускной аттестации зарегистрировано двое.По данным областной администрации, самым популярным в досрочный период станет экзамен по профильной математике – его напишут 114 человек. 95 тамбовчан будут сдавать обществознание – это второй по популярности ЕГЭ. 85 ребят изъявили желание сдать русский язык.



