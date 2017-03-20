Евгений Уфимцев, исполнительный директор РСА: Поправки в законопроект ОСАГО нацелены именно на улучшение положения автовладельцев Комментариев: 0



На вопросы журналистов отвечали губернатор Александр Никитин, начальник УМВД России по Тамбовской области Юрий Кулик, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, помощник полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев, главный федеральный инспектор Тамбовской области Сергей Маркин.



В рамках пресс-конференции были затронуты вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма, отмечены мероприятия по техническому оснащению участков улично-дорожной сети. В центре обсуждения оказались меры повышения безопасности дорожного движения.



Один из вопросов, адресованных Евгению Уфимцеву, касался поправок в законопроект об ОСАГО и натуральных выплатах. По его словам, нововведения имеют как положительные, так и отрицательные стороны: «В первую очередь, поправки были нацелены именно на улучшение положения автовладельцев. Страховщики не искали в них выгоду. Страховщики изначально хотели, чтобы автовладельцы получили полностью отремонтированный автомобиль без всяких доплат. И сделать это было нужно без увеличения страхового тарифа. Считаю, что законопроект на это и нацелен. Но там есть, помимо прочих, несколько важнейших проблем. Во-первых, он будет медленно внедряться. Потому что его действие распространится только на новые договоры ОСАГО, которые будут заключены после его вступления в сил. То есть, еще целый год люди, которые сегодня купили полисы ОСАГО, будут получать возмещение ущерба по единой методике с учетом износа запасных частей, а автопарк у нас старый (средний возраст автомобиля – 13 лет). Есть еще один момент, который является спорным для участников отрасли: не везде можно найти техстанции, отвечающие заявленным требованиям (например, по удаленности от места происшествия или места жительства потерпевшего – не более 50 км). Это не касается городов-миллионников, конечно. В небольших городах страховщику подобрать подходящую станцию будет крайне тяжело. Подобные требования, по нашим оценкам, уменьшают количество людей, которые могут воспользоваться новыми возможностями. Им придется получать выплату за минусом износа, соответственно, им будет сложнее отремонтировать автомобиль. Так бы они просто отдали ключи на СТО и забрали бы, как это делается по автокаско, уже отремонтированный автомобиль.



Серьезная проблема на рынке - наличие денежных взаимоотношений по возмещению ущерба, что дает почву для работы мошенников, которые обманывают и потребителей, и страховщиков. «Черные автоюристы» выкупают право требования к страховой компании у потерпевшего, делают поддельную экспертизу, увеличивая размер ущерба в разы, устанавливают баснословное вознаграждение за проделанную работу и по суду получают круглую сумму. В итоге, потерпевшие получают мало, страховые компании выплачивают много, а разницу себе забирают автомошенники. «Натуральный» ремонт поможет решить эту проблему частично. Но так как законопроект будет реализовываться по частям, к сожалению, ото всех сразу не избавимся. Так что есть и плюсы, и минусы. Думаю, для потребителей плюсов больше».



Также в этот день в Тамбове состоялась презентация «лаборатории безопасности». Тамбовская область стала вторым регионом, получившим в рамках акции «Сложности перехода» этот передвижной комплекс. Автогородок создан на базе микроавтобуса, который будет курсировать по региону. Он предназначен для проведения наглядных занятий по теме ПДД. Всероссийская социальная кампания «Сложности перехода» набирает обороты. Этой теме была посвящена большая пресс-конференция, которая состоялась накануне в администрации Тамбовской области.На вопросы журналистов отвечали губернатор Александр Никитин, начальник УМВД России по Тамбовской области Юрий Кулик, исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев, заместитель начальника Главного управления обеспечения безопасности дорожного движения МВД России Сергей Добряков, генеральный директор экспертного центра «Движение без опасности» Вадим Мельников, помощник полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Георгий Бурцев, главный федеральный инспектор Тамбовской области Сергей Маркин.В рамках пресс-конференции были затронуты вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма, отмечены мероприятия по техническому оснащению участков улично-дорожной сети. В центре обсуждения оказались меры повышения безопасности дорожного движения.Один из вопросов, адресованных Евгению Уфимцеву, касался поправок в законопроект об ОСАГО и натуральных выплатах. По его словам, нововведения имеют как положительные, так и отрицательные стороны:Также в этот день в Тамбове состоялась презентация «лаборатории безопасности». Тамбовская область стала вторым регионом, получившим в рамках акции «Сложности перехода» этот передвижной комплекс. Автогородок создан на базе микроавтобуса, который будет курсировать по региону. Он предназначен для проведения наглядных занятий по теме ПДД.



