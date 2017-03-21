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Автопоезд «Забота» выходит на маршрут
Сегодня, 08:08
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Постановление «Об организации работы социального автопоезда «Забота» было подписано на днях губернатором Александром Никитиным.
Проект направлен на улучшение доступности медико-социальной помощи населению, проживающему в сельской местности. Ответственность за работу автопоезда возложена на управление здравоохранение области.
Кроме медиков, в его состав входят специалисты управления социальной защиты и семейной политики региона, отделения Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области.
27 марта состоится первый выезд «Заботы». В этот день автопоезд посетит село Отъяссы Сосновского района. По данным региональной администрации, до 24 мая автопоезд побывает в 23 районах Тамбовской области.
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