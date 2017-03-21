Автопоезд «Забота» выходит на маршрут Комментариев: 0



Проект направлен на улучшение доступности медико-социальной помощи населению, проживающему в сельской местности. Ответственность за работу автопоезда возложена на управление здравоохранение области.



Кроме медиков, в его состав входят специалисты управления социальной защиты и семейной политики региона, отделения Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области.



27 марта состоится первый выезд «Заботы». В этот день автопоезд посетит село Отъяссы Сосновского района. По данным региональной администрации, до 24 мая автопоезд побывает в 23 районах Тамбовской области. Постановление «Об организации работы социального автопоезда «Забота» было подписано на днях губернатором Александром Никитиным.Проект направлен на улучшение доступности медико-социальной помощи населению, проживающему в сельской местности. Ответственность за работу автопоезда возложена на управление здравоохранение области.Кроме медиков, в его состав входят специалисты управления социальной защиты и семейной политики региона, отделения Пенсионного фонда РФ по Тамбовской области.27 марта состоится первый выезд «Заботы». В этот день автопоезд посетит село Отъяссы Сосновского района. По данным региональной администрации, до 24 мая автопоезд побывает в 23 районах Тамбовской области.



