"Забота" приняла первых пациентов 0 Первую остановку медицинская бригада совершила в селе Отъяссы Сосновского района.

Осторожно, ветер! 0 Солнечные дни в Тамбовской области сменились пасмурной погодой. На смену теплу пришли заморозки, а вместо дождя в регионе пройдет снег.

В Тамбове определят лучших коммунальщиков 0 На днях «Тамбовские коммунальные системы» выберут лучшего слесаря, лаборанта и сварщика.

Тамбовские осужденные занялись ландшафтным дизайном 0 Они создали парк отдыха, где посадили еловые саженцы, оборудовали фонтан с дорожкой к нему.

Лжеработницы газовой службы обобрали пенсионера 0 В Тамбовской области мошенницы продолжают обкрадывать пенсионеров. На днях от рук аферисток пострадал 90-летний тамбовчанин.

Тамбовчане стали чаще посещать театр 0 Тамбовской публике показали более 1600 спектаклей, из которых 24 – премьеры.

Тамбовские автоинспекторы проведут мероприятие "Весенние каникулы" 0 Вплоть до 2 апреля в регионе будет проводиться комплекс мероприятий, направленный на профилактику ДТП с участием детей.

В Мичуринске наводят чистоту 0 Работы коммунальным службам добавили сами жители, которые с приходом тепла всё чаще посещают места массового отдыха.

Стадион «Спартак» готовят к матчам 0 Сейчас на спортивном объекте проводится весенний комплекс мероприятий. В первую очередь, убирается снег, мусор и сухая трава, прочищаются дренажные лотки, тщательно проверяется газон поля.

Учащиеся школы №33 поздравили старейшего в мире ветерана-подводника 0 С Днем моряка-подводника – профессиональным праздником военнослужащих и гражданского персонала подводных сил Военно-Морского Флота Российской Федерации, который отмечается 19 марта, учащиеся средней общеобразовательной школы №33 поздравили ветерана-подводника Юлия Ксюнина.

Мичуринский «Милорем» загрузили работой 0 При содействии главы администрации области Александра Никитина Мичуринский локомотиворемонтный завод «Милорем» обеспечен заказами до конца года. Производственная программа «Милорема» на 2017 год позволяла загрузить предприятие лишь на первый квартал.

В Тамбове 22 марта в ДТП пострадали два человека 0 В Тамбове 22 марта на улице Базарной водитель автомобиля «РЕНО ЛОГАН», мужчина 1960 года рождения, двигаясь на перекрестке неравнозначных дорог, столкнулся с автомобилем «ФОРД ФОКУС», который двигался по главной дороге.

Автопоезд «Забота» выходит на маршрут 0 До 24 мая автопоезд побывает в 23 районах Тамбовской области.