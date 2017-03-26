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"Забота" приняла первых пациентов
Вчера, 17:37
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Сегодня после зимнего перерыва автопоезд «Забота» отправился в путь. Первую остановку медицинская бригада совершила в селе Отъяссы Сосновского района. На прием попали местные сельчане и жители соседних населенных пунктов. Всего несколько сотен человек.
На этой неделе побывает еще в двух районах – Пичаевском и Гавриловском.
В общей сложности за время весенней сессии «Забота» посетит 23 района области. Объезд территорий завершится 24 мая.
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