«Би-2» не приедет на «Чернозем» Комментариев: 0



Напомним, ранее об участии в «Черноземе» заявили коллективы «Ундервуд», «АлоеВера», «Аффинаж», КняZz, «Louna», «Элизиум» и «Алиса». Уже сейчас все желающие посетить фестиваль могут приобрести билеты. Подробности на официальном сайте проекта - http://chernozemrock.ru/. Группа «Би-2» не сможет приехать на «Чернозем», который пройдет в Тамбове с 4 по 6 августа. Об этом сообщили в официальной группе рок-фестиваля в одной из социальных сетей: «Для нас, организаторов, это - неожиданная проблема, и сейчас мы думаем, как выйти из непростой ситуации».Напомним, ранее об участии в «Черноземе» заявили коллективы «Ундервуд», «АлоеВера», «Аффинаж», КняZz, «Louna», «Элизиум» и «Алиса». Уже сейчас все желающие посетить фестиваль могут приобрести билеты. Подробности на официальном сайте проекта - http://chernozemrock.ru/.



