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В Тамбовской области начата лесокультурная кампания

5 апреля 2017
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В Тамбовской области начата лесокультурная кампания В Тамбовской области дан старт лесокультурной кампании. По словам начальника регионального управления лесами Виктора Маликова, для лесовосстановительных работ в области выращено 10 миллионов сеянцев и саженцев. Основными лесообразующими культурами в нашем регионе являются сосна, дуб, береза. Именно они и будут использоваться для посадки.

Уже сформировано 90 лесокультурных бригад, в состав которых вошли рабочие лесхозов, местное население лесных поселков, воспитанники школьных лесничеств. Сейчас идет их обучение особенностям технологических работ.

По сообщению обладминистрации, для озеленения населенных пунктов будут использоваться саженцы каштана, березы, ивы, боярышника, рябины и других декоративных пород.

«Мы готовы поддержать любую инициативу граждан по озеленению населенных пунктов и оказать помощь в предоставлении бесплатного посадочного материала, - говорит начальник управления лесами Тамбовской области Виктор Маликов. - Кроме того, лесоводы обеспечат всех желающих принять участие в озеленении, необходимыми техническими средствами».

Специалисты считают, что апрель - самое подходящее время для посадки деревьев. В это время саженцы готовы к посадке и почва имеет необходимое количество влаги.

Наряду с этим, сотрудники лесного хозяйства планируют провести этой весной несколько масштабных акций, в частности, закладку памятных лесных культур «Год экологии», создание лесных культур в честь 80-летия Тамбовской области. В рамках «Всероссийского дня посадки леса» на территории региона будут высажены тысячи саженцев ценных лесных пород, заложены новые памятные аллеи и скверы. Состоятся также массовые мероприятия по уборке от мусора прилегающих к лесному фонду территорий, акции «Тамбовский лес без пластика», «Сельхозпалы – под контроль», «Береги лес», «Посади дерево надежды», «Дерево-Дар», «Лес Победы», «Будущее наших лесов в наших руках».

Принять участие в мероприятиях могут все желающие.
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