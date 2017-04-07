В усадьбе Загряжских-Строгановых в Знаменке распустилась пролеска сибирская Комментариев: 0



Цветение пролески сибирской в усадьбе Загряжских-Строгановых даже включили в Календарь событий Тамбовской области на 2017 год. Рекомендуется посещать достопримечательность рано утром или вечером. В эти часы можно увидеть чудесную картину - множество цветов создают необычные узоры всех оттенков синего цвета.



Усадьба связана с именем Сергея Григорьевича Строганова, мецената и коллекционера картин. Он за счет собственных денег построил и содержал в Москве школу рисования, где обучение проходило бесплатно. Впоследствии школа получила название Строгановского художественного училища.



В усадьбе 27 августа 1812 года родилась жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Гончарова.



В настоящее время в усадьбе находится районный краеведческий музей. Адрес усадьбы: Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1, тел.: +7-4755-22-43-01 Уникальное природное явление в эти дни могут наблюдать посетители усадьбы Загряжских-Строгановых в Знаменке. Как рассказали в областной администрации, здесь распустилась пролеска сибирская, превратив территорию усадьбы в ковер из миллионов колокольчиков.Цветение пролески сибирской в усадьбе Загряжских-Строгановых даже включили в Календарь событий Тамбовской области на 2017 год. Рекомендуется посещать достопримечательность рано утром или вечером. В эти часы можно увидеть чудесную картину - множество цветов создают необычные узоры всех оттенков синего цвета.Усадьба связана с именем Сергея Григорьевича Строганова, мецената и коллекционера картин. Он за счет собственных денег построил и содержал в Москве школу рисования, где обучение проходило бесплатно. Впоследствии школа получила название Строгановского художественного училища.В усадьбе 27 августа 1812 года родилась жена Александра Сергеевича Пушкина Наталья Гончарова.В настоящее время в усадьбе находится районный краеведческий музей. Адрес усадьбы: Тамбовская область, Знаменский район, р.п. Знаменка, ул. Парковая, 1, тел.: +7-4755-22-43-01



