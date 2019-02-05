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До 70 процентов мужчин умирают из-за алкоголя
Сегодня, 12:31
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Причиной 70% смертей мужчин трудоспособного возраста в России является алкоголь, сообщила министр здравоохранения России Вероника Скворцова в эфире "Вестей ФМ". По ее словам, это не только острая смертность, но и накопительная – циррозы, язвенная болезнь желудка, панкрионекроз, ранняя гипертоническая болезнь. В то же время министр отметила, значительное снижение смертности от алкоголя – изменился рынок алкогольных напитков, стало меньше суррогатов, которые люди потребляют.
Скворцова также подчеркнула, что здоровый образ жизни гораздо больше влияет на продолжительность жизни, чем генетика.
Министр также сообщила, что в России готовится новый законопроект об оказании первой медицинской помощи. По ее словам, будут, в частности, использованы передовые технологии, которые разрабатывались для оказания помощи раненым военнослужащим и бойцам спецназа.
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