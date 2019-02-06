В Тамбове всё готово к «Лыжне России-2019» Комментариев: 0



по улице Набережной, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Тельмана (при необходимости могут запретить и движение автомобилей);

в районе дач по проезду Заречному, от парковки в районе Тезикова моста до въезда на лыжно-роллерную трассу лыжного стадиона в парке «Дружба».



В пятницу завершаются подготовительные работы на лыжном стадионе. Грейдеры расчистили парковку, дворники убрали дорожки к лыжному стадиону, а работники лыжного стадиона подготовили трассу к соревнованиям.



Ожидается, что в «Лыжне России-2019» примут участие более 4 тысяч тамбовчан. В этом году для участия в соревнованиях все участники должны были предоставить допуск врача, полис медицинского страхования, паспорт или свидетельство о рождении. Из-за требования медицинской справки многие тамбовчане не смогут принять участия в спортивном празднике. Если желающий принять участие в старте придет на прием к терапевту, то ему придется сдать анализы крови и сделать кардиограмму, а в условиях ограниченного времени многие желающие сделать этого не успели. В Тамбове в связи с «Лыжней России-2019» введут ограничения дорожного движения. 9 февраля с 6 утра будет запрещена остановка автомобилей:по улице Набережной, на участке от улицы Сергеева-Ценского до улицы Тельмана (при необходимости могут запретить и движение автомобилей);в районе дач по проезду Заречному, от парковки в районе Тезикова моста до въезда на лыжно-роллерную трассу лыжного стадиона в парке «Дружба».В пятницу завершаются подготовительные работы на лыжном стадионе. Грейдеры расчистили парковку, дворники убрали дорожки к лыжному стадиону, а работники лыжного стадиона подготовили трассу к соревнованиям.Ожидается, что в «Лыжне России-2019» примут участие более 4 тысяч тамбовчан. В этом году для участия в соревнованиях все участники должны были предоставить допуск врача, полис медицинского страхования, паспорт или свидетельство о рождении. Из-за требования медицинской справки многие тамбовчане не смогут принять участия в спортивном празднике. Если желающий принять участие в старте придет на прием к терапевту, то ему придется сдать анализы крови и сделать кардиограмму, а в условиях ограниченного времени многие желающие сделать этого не успели.



