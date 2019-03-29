Александра Боброва обвиняют в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями 0 Продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего главы администрации города Тамбова Александра Боброва.

В Тамбовской области на 19% отмечается снижение инвестиций в основной капитал 0 По данным Тамбовстата снижение инвестиций в основной капитал допущено в 2018 г. по сравнению с 2017 г. (в сопоставимых ценах) в городах: Тамбове (на 40,5%), Котовске (на 33,4%), Кирсанове (на 21,3%) и 14 районах области, наибольшее – в Тамбовском (на 64,9%), Староюрьевском (на 58,6%), Токаревском

Прораб допустил тяжкий вред здоровью подчиненного 0 В Тамбовской области прораб, допустивший тяжелую травму сотрудника на предприятии, ответит перед судом.

В Воронеже состоялся первый полет самолета Ил-112В 0 В Воронеже 30 марта совершил первый полет легкий военно-транспортный самолет Ил-112В. Это первый опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В, построенного в рамках контракта с Минобороны России.

Свежие данные о снижении численности населения Тамбовской области 0 В миграционном обмене с регионами России население Тамбовской области за январь 2019 года уменьшилось на 128 человек (за январь 2018 г. - на 107 человек).

ПУТИН: «Борьба с коррупцией — это не шоу», «Нам необходимо сформировать общественную атмосферу неприятия коррупции» 0 Под председательством Владимира Гаврилова состоялось экстренное заседание Ассоциации в защиту пострадавших предпринимателей при участии представителей малого и среднего бизнеса, политических партий, юридического сообщества, общественных организаций.

Саратовский производитель троллейбусов предупредил об увольнениях 0 Саратовский производитель троллейбусов и электробусов ЗАО «Тролза» может уволить 500 сотрудников предприятия в связи с тяжелой ситуацией. Увольнения могут начаться в июне.

Уровень воды в Цне поднялся на 5 см 0 Уровень воды в реке Цна поднялся на 5 см, а в реке Савала не изменился. Толщина льда на реках Тамбовской области составляет до 25 см, но в реке Цна в Тамбове льда уже нет.

Тамбовская дорога унесла жизни трех человек 0 В страшном ДТП в Тамбовской области 29 марта погибли три человека, ещё двое получили ранения. В Моршанском районе на 94 километре автодороги «Тамбов-Шацк» столкнулись «Рено Сандеро» и ВАЗ-212140.

В Ржаксинском районе сложилась катастрофическая ситуация с соей 0 У сельхозпроизводителей из Ржаксинского района Тамбовской области резко упали показали всхожести семян сои. Семена сои не соответствуют ГОСТ, их всхожесть упала до 30-40 процентов.

«Разборки» на мусорном рынке Тамбовской области продолжаются 0 АО «Тамбовская сетевая компания» без проведения торгов заключила 14 договоров на оказание услуг по транспортированию твердых коммунальных отходов.

Рассказовские семьи получили жилищные сертификаты 0 В Рассказово десять семей, пять из которых - многодетные, получили свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома.

Хирурги в Уварово на вес золота 0 В Уварово предоставили жильё врачу-хирургу, который прибыл на работу в больницу. Молодой специалист Фёдор Кочетков прибыл на работу в Уваровскую ЦРБ в конце 2018 года.

В Мичуринскую епархию привезут икону Божией Матери 0 В храмы Мичуринской епархии привезут икону Божией Матери «Избавительница от бед».

4 года не могут завершить работы по реконструкции филармонии 0 По словам заместителя главы администрации Тамбовской области Арсена Габуева работы по реконструкции филармонии по ул. Державинская в городе Тамбове должны завершить в текущем году.

Тамбовские полицейские помогут микрофинансовой организации 0 В Рассказово 28 января девушка обратилась за деньгами в одну из микрофинансовых организаций города. Девушка предоставила заведомо ложные сведения о месте работы и получила 10 тысяч рублей.

В тамбовских школах попробуют освоить цифровые технологии 0 В рамках реализации нацпроекта «Образование» в Тамбовской области в этом году будет дан старт апробации целевой модели цифровой образовательной среды.

Поздравляем с юбилеем Игоря Волкова 0 Сегодня председатель Правления Мичуринского местного отделения Тамбовской области Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Игорь Иванович Волков отмечает юбилей – 60 лет.

Власти Тамбова возьмут 200 миллионов в кредит 0 Власти Тамбова решили взять кредит в размере 200 миллионов рублей для покрытия бюджетного дефицита. Большинство депутатов проголосовали за одобрение кредита. Внутренний долг Тамбова вырастет составит 2,733 млрд рублей. Это антирекорд среди всех муниципальных образований региона.

Экологическая программа «Пигмента» обошлась в 68 млн рублей 0 Тамбовский «Пигмент» продолжает работу по экологической модернизации производства. В 2018 году на мероприятия в рамках этой программы было направлено более 68 млн рублей.