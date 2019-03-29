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Свежие данные о снижении численности населения Тамбовской области
Сегодня, 06:56
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В миграционном обмене с регионами России население Тамбовской области за январь 2019 года уменьшилось на 128 человек (за январь 2018 г. - на 107 человек), сообщает Тамбовстат. При этом в январе 2019 года сложилось положительное сальдо международной миграции и составило 76 человек (в январе 2018 г. 53 человека).
Таким образом, по итогам января 2019 года в результате миграции численность населения Тамбовской области уменьшилась на 52 человека. В январе 2018 года из Тамбовской области уехали 54 человека.
По данным «РИА Рейтинг», Тамбов занимает 83 место по уровню зарплат. Среднестатистическому тамбовчанину заработка хватает лишь на покупку еды и оплату обязательных платежей.
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