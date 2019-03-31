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Вышла в свет книга "Время Коваля"
Вчера, 23:32
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Вышла в свет книга Евгения Писарева "Время Коваля". В Тамбове периода 1988-1998 годов Валерий Коваль был знаковой фигурой, что и позволило назвать этот отрезок времени его именем.
Как отметил автор, книга была давно готова: "Частично туда вошли куски из книги "Он вышел рано, до звезды...", которую я готовил в 1998 году. Примерно половину нынешней книги составили комментарии людей, которые работали с Ковалём", - рассказал Евгений Писарев.
На Ковале, лидере демократического движения, сошлись и «минуты роковые» истории страны, и его личные качества, и общественные настроения того времени. Он походил на капитана, пустившегося с небольшой командой в рискованное плавание по «красному морю». Для одних демонтаж СССР стал крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века, для других – возвращением России на естественный путь развития, для третьих – очередной русской смутой. И уже по этой причине книга, надеюсь, не всем понравится. Тем более, что она не беспристрастная хроника, не историческое исследование, а публицистические заметки автора и комментаторов.
В книге более полусотни фотографий тех лет, а также рисунки мастеров иронической графики Игоря Смирнова и Виктора Скрылёва.
В Тамбове осталось мало смелой интеллигенции, а Евгений Писарев человек смелый и независимый. У него нет купленных докторских научных степеней и мнимого авторитета. Он настоящий журналист, с которого хочется брать пример. Когда-то давно жители Афин устроили суд над Сократом и вынудили его покончить жизнь самоубийством. Великий философ учил добираться до истины самостоятельно, он обличал пороки афинян и говорил правду. Во все времена такие люди были опасны для правящего класса. Для Тамбова Коваль - это Сократ от политики, а Писарев - это Сократ от журналистики.
Владислав Федоров
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