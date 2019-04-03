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О чудовищной смертности в Тамбовской области

Вчера, 19:19
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В Тамбовской области по итогам 2018 года катастрофически выросла смертность при одновременном снижении рождаемости. Шокирующая статистика о росте смертности опубликована управлением ЗАГС Тамбовской области.

Количество умерших в 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилось на 217 человек, на 628 детей уменьшилось количество родившихся. В среднем за месяц в Тамбовской области умирает по 1320 человек. В январе 2019 года умерло 1593 человека, а родилось всего 693 ребенка.
О чудовищной смертности в Тамбовской области
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О чудовищной смертности в Тамбовской области

Вчера, 19:19
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В Тамбовской области по итогам 2018 года катастрофически выросла смертность при одновременном снижении рождаемости. Шокирующая статистика о росте смертности опубликована управлением ЗАГС Тамбовской области.

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