Инвалид из Тамбова стал героем недели по версии проекта «Гордость России» Комментариев: 0



Кроме того, тамбовчанин помогает творческим людям развиваться и искать свой путь. На собственном примере он показывает, что не стоит писать «в стол»: «Сначала моя мама записывала за мной строки, которые вот просто так у меня рождались. Она-то и настояла на том, чтобы все стихотворения сохранить в моей школьной тетради. То есть именно с её лёгкой руки и началось мое творчество. Я писал стихи, и именно они стали частью, точнее – смыслом моей жизни. Так я создал свой первый сборник стихов «Не только о любви». Ведь мне нельзя унывать, живу я без самообмана – руки меня не слушаются, ходить не могу, моя болезнь никуда не денется, но надо своим примером доказывать, что жизнь того стоит! О чем пишу? О свободе и полёте, где нет места болезни и инвалидному креслу, где есть духовная и физическая лёгкость и простота. Эх, если был бы я современником Сергея Есенина, то он понимал бы меня с полуслова».



Первые публикации Андрея вышли в нескольких городских газетах. Позднее в ассоциации молодых инвалидов «Аппарель» он познакомился с человеком, который помог издать первый серьезный сборник стихов. Презентация книги состоялась в январе этого года. Параллельно с этим поэт создал «ВКонтакте» творческую группу «Ковчег», где каждый может разместить свою работу: «Хочу собрать побольше авторов и провести даже целый фестиваль! Увы, нам очень трудно куда-то пробиться, где-то напечатать свои произведения. Сейчас в нашей группе уже 77 человек, причем нет деления на инвалидов или здоровых людей. Да, я веду активную общественную деятельность не для себя, а для других людей, которые, быть может, ещё не нашли себя: вдруг они посмотрят на меня и найдут свою дорогу! Поймут, что инвалиды могут быть интересными и активными. Ведь всегда есть смысл чем-то заниматься».



Также в марте Андрей запустил сбор средств на реализацию своей мечты — выпуск второго сборника. Он не сомневается, что эта мечта обязательно сбудется: «Так получилось, что все, о чем я мечтал, всегда сбывалось. Хотел получить медаль по быстрым шахматам среди инвалидов – и получил ее, выиграл! Быстрые шахматы – это три минуты на партию. Была сложность тогда в том, что нужно быстро во время партии делать ход. А руки-то у меня не работают. Помогали девочки-волонтеры. Вот и получилось все слаженно. Кстати, шахматами я увлекаюсь с детства – дедушка меня учил. Я мечтал также выпустить книгу и случайно познакомился с человеком, который помог с изданием, и сборник вышел!»



Но всё же самым главным в своей жизни он считает самореализацию, чтобы каждая идея в итоге претворилась в жизнь. Несмотря на страшный диагноз, который поставили Андрею Четырину еще в детстве — спастическая диплегия, одна из сложных форм ДЦП, и синдром гиперкинезы — он всегда остается оптимистом и жизнелюбом, что можно также увидеть в стихах, которые он пишет.Кроме того, тамбовчанин помогает творческим людям развиваться и искать свой путь. На собственном примере он показывает, что не стоит писать «в стол»: «Сначала моя мама записывала за мной строки, которые вот просто так у меня рождались. Она-то и настояла на том, чтобы все стихотворения сохранить в моей школьной тетради. То есть именно с её лёгкой руки и началось мое творчество. Я писал стихи, и именно они стали частью, точнее – смыслом моей жизни. Так я создал свой первый сборник стихов «Не только о любви». Ведь мне нельзя унывать, живу я без самообмана – руки меня не слушаются, ходить не могу, моя болезнь никуда не денется, но надо своим примером доказывать, что жизнь того стоит! О чем пишу? О свободе и полёте, где нет места болезни и инвалидному креслу, где есть духовная и физическая лёгкость и простота. Эх, если был бы я современником Сергея Есенина, то он понимал бы меня с полуслова».Первые публикации Андрея вышли в нескольких городских газетах. Позднее в ассоциации молодых инвалидов «Аппарель» он познакомился с человеком, который помог издать первый серьезный сборник стихов. Презентация книги состоялась в январе этого года. Параллельно с этим поэт создал «ВКонтакте» творческую группу «Ковчег», где каждый может разместить свою работу: «Хочу собрать побольше авторов и провести даже целый фестиваль! Увы, нам очень трудно куда-то пробиться, где-то напечатать свои произведения. Сейчас в нашей группе уже 77 человек, причем нет деления на инвалидов или здоровых людей. Да, я веду активную общественную деятельность не для себя, а для других людей, которые, быть может, ещё не нашли себя: вдруг они посмотрят на меня и найдут свою дорогу! Поймут, что инвалиды могут быть интересными и активными. Ведь всегда есть смысл чем-то заниматься».Также в марте Андрей запустил сбор средств на реализацию своей мечты — выпуск второго сборника. Он не сомневается, что эта мечта обязательно сбудется: «Так получилось, что все, о чем я мечтал, всегда сбывалось. Хотел получить медаль по быстрым шахматам среди инвалидов – и получил ее, выиграл! Быстрые шахматы – это три минуты на партию. Была сложность тогда в том, что нужно быстро во время партии делать ход. А руки-то у меня не работают. Помогали девочки-волонтеры. Вот и получилось все слаженно. Кстати, шахматами я увлекаюсь с детства – дедушка меня учил. Я мечтал также выпустить книгу и случайно познакомился с человеком, который помог с изданием, и сборник вышел!»Но всё же самым главным в своей жизни он считает самореализацию, чтобы каждая идея в итоге претворилась в жизнь.



