Регистрация Войти
Вход на сайт
Если хочешь быть счастливым, будь им.
Козьма Прутков
Выбор редакции
 
 

Проезд в общественном транспорте может подорожать до 24 рублей

82% горожан не поддерживают установку монумента в сквере по ул. Володарского

Гордума не спешит согласовывать установку бюста Герою войны

Жители считают, что их обманули в рамках комфортной городской среды

Тамбовские депутаты Госдумы рассказали о доходах

Тамбовская область потеряла 15,7 тыс. рабочих мест

С днем рождения город Тамбов!

Следственный комитет закрыл дело о клевете в адрес Александра Никитина

Александр Никитин: «То, что происходит – это безобразие»

Прокуратура потребовала от гордумы отменить решение

Глава администрации Тамбовской области выступил с ежегодным отчетом

В Тамбове 12 раз не согласовали публичные мероприятия

» » » Электронное голосование на выборах губернатора Тамбовской области

Электронное голосование на выборах губернатора Тамбовской области

Сегодня, 17:36
Комментариев: 0
Версия для печати
В Тамбове 26 апреля на заседании Клуба молодых избирателей обсудили перспективы электронного голосования на выборах в России. Мероприятие состоялось в Библиотеке имени А.С. Пушкина, сообщает избирательная комиссия Тамбовской области.

В качестве экспертов на заседании выступили: депутат Тамбовской областной Думы Валерий Петров, профессор, доктор политических наук Дмитрий Сельцер и политолог, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Федоров.
Электронное голосование на выборах губернатора Тамбовской области

Технологии электронного голосования будут протестированы, доработаны и распространены на все регионы России, и уже в 2020 году избиратели региона смогут ими воспользоваться на выборах главы администрации Тамбовской области и выборах депутатов Тамбовской городской Думы.

Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров рассказал молодым избирателям о новых возможностях на выборах в России. Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении два законопроекта – это законопроект о создании цифровых избирательных участков и законопроект о возможности дистанционного электронного голосования. Новые цифровые сервисы будут апробированы на выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Москве.
Электронное голосование на выборах губернатора Тамбовской области

На предстоящих выборах депутатов Московской городской Думы будет открыто 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать избиратели из 20 регионов России. Придя на цифровой участок в Москве, избиратель сможет проголосовать на своих региональных выборах с помощью комплексов для электронного голосования нового поколения без использования бумажных бюллетеней.

Дистанционное электронное голосование будет проведено в качестве эксперимента на выборах депутатов Московской городской Думы. Через региональные порталы государственных и муниципальных услуг москвичи смогут переписаться со своего избирательного участка на электронный избирательный участок. В день голосования избиратель зайдет в личный кабинет на сайте, получит электронный бюллетень и проголосует.
Рейтинг статьи:
  
Читайте также:

В России начался Единый день голосования

Явка избирателей на выборах в Тамбовской области на 18.00

Итоги голосования на выборах Президента Российской Федерации 4 марта 2012 г ...

Безопасность выборов депутатов Тамбовской областной Думы V созыва под контр ...

ЦИК РФ: Октябрьские выборы будут квазифедеральными

По требованию прокуратуры устранены нарушения законодательства о выборах

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

Проезд в общественном транспорте может подорожать до 24 рублей

Сегодня, 18:41
0
Состоялось заседание общественного совета при управлении по регулированию тарифов в Тамбовской области.

Электронное голосование на выборах губернатора Тамбовской области

Сегодня, 17:36
0
Выборы губернатора Тамбовской области в 2020 году проведут при помощи электронного голосования. Об этом на заседании Клуба молодых избирателей сообщил председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров.

Московская фирма не справилась с уборкой кладбищ в Тамбове

Сегодня, 11:27
0
Оказанием услуг по содержанию и обслуживанию муниципальных кладбищ города Тамбова в преддверии пасхи должна была заниматься московская фирма ООО «ФинИнвест», которая выиграла торги.

82% горожан не поддерживают установку монумента в сквере по ул. Володарского

Сегодня, 08:29
0
В течение недели на официальном портале администрации города Тамбова проводится опрос насчет установки памятника Николаю Андреевичу Рябову в сквере по ул. Володарского/Чичканова.

Центр города Тамбова сделают пешеходным для крестного хода

Сегодня, 08:08
0
В воскресенье 28 апреля в областном центре состоится традиционный Пасхальный крестный ход.

В ДТП в Тамбове пострадало несколько человек

Сегодня, 07:51
0
Накануне в Тамбове на улице Пролетарская произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей.

Артем Александров: «Я не пойду на предательство интересов горожан»

Вчера, 20:41
0
Сегодня 26 апреля состоялось заседание комитета Тамбовской городской Думы Тамбовской области шестого созыва по местному самоуправлению и связям с общественными организациями. В повестку дня был включен вопрос о соблюдении депутатской этики в отношении депутата Тамбовской городской Думы Тамбовской

В Тамбовской области утвердят социальный кодекс для борьбы с бедностью

Вчера, 07:09
0
В администрации Тамбовской области прошли публичные слушания по вопросу разработки и принятия социального кодекса региона.

Власти снова обещают благоустроить территорию в районе «Подсолнуха»

Вчера, 06:49
0
Вчера прошла встреча инициативной группы жителей микрорайона «Уютный» с представителями администрации города Тамбова и кураторами проекта «Формирование комфортной городской среды» по вопросу обещанного благоустройства территории в районе детского сада «Подсолнух».

Гордума не спешит согласовывать установку бюста Герою войны

25 апреля 2019
0
Вчера состоялось 56-е очередное заседание Тамбовской городской Думы, на котором был рассмотрен вопрос установки на территории областного центра на Аллеи Героев в парке Победы бронзового бюста и гранитного постамента летчику Герою Советского Союза, Полному Кавалеру ордена Славы Ивана Григорьевича

Новый тренер ФК «Тамбов» начал с победы

25 апреля 2019
0
ФК «Тамбов» в домашнем матче со счетом 1-0 обыграл ярославский «Шинник». Теперь у тамбовского клуба 65 очков и несложные соперники впереди.

Депутата обвинили в несоблюдении этических правил

25 апреля 2019
0
26 апреля в 13.00 в Тамбовской городской Думе состоится заседание комитета по местному самоуправлению и связям с общественными организациями, где будет рассмотрен вопрос о несоблюдении депутатом Тамбовской городской Думы Артемом Александровым правил депутатской этики.

При самостоятельном удалении членистоногого нужно заплатить за анализы

25 апреля 2019
0
Сезон активности клещей в Тамбовской области в самом разгаре. Несмотря на майские праздники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области» будет работать для посетителей.

Штраф в размере миллиона рублей за дачу взятки

25 апреля 2019
0
Суд вынес решение оштрафовать ООО «СПМ-68» на миллион рублей за дачу взятки сотруднику регионального ГУ МЧС России.

На модернизацию Тамбовской ТЭЦ требуется 2,6 млрд. рублей

25 апреля 2019
0
Прошло совещание по вопросам модернизации Тамбовской ТЭЦ, руководство ПАО «Квадра» планирует глобально реконструировать 8-ую турбину теплоэлектроцентрали.

Активисты префектуры «Уютная» будут добиваться обещанного благоустройства

24 апреля 2019
0
Вчера около дома № 16Б по ул. Свободная состоялась встреча членов префектуры «Уютная» и председателей многоквартирных домов, которых непосредственно волнует судьба благоустройства территории в районе детского сада «Подсолнух».

Опекуна будут судить за избиение 8-летней девочки

24 апреля 2019
0
Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который является опекуном двух родных сестер 7 и 8 лет.

За 4 дня в городе Котовске произошло 9 пожаров

24 апреля 2019
0
В Тамбовской области сохраняется сложная ситуация с пожарами. В частности в городе Котовске за 4 дня произошло 9 пожаров.

Жители считают, что их обманули в рамках комфортной городской среды

23 апреля 2019
0
Вчера в администрации города Тамбова объявили победителей рейтингового голосования «Формирование комфортной городской среды» (проект «Единой России»). В 2020 году планируют благоустроить территории: на бульваре Энтузиастов, в границах улиц Карла Маркса и Социалистической и в районе Набережной,

В современном перинатальном центре умер младенец

23 апреля 2019
0
Возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца в современном перинатальном центре в городе Тамбове по статье халатность.

В регионе складывается катастрофическая ситуация со смертностью населения

22 апреля 2019
0
РИА Новости подготовило масштабное исследование - Демографический рейтинг регионов — 2019.
Copyrights © 2014
Контакты О проекте Реклама на сайте Редакция Статистика
Rambler Яндекс цитирования

© 2001-2014 Информационное агентство "Тамбов-информ" предлагает новости Тамбова, Тамбовской области и соседних регионов - Воронежа, Липецка, Саратова, Пензы, Белгорода и Рязани.".

18+
Все права защищены. При использовании любого материала с сайта гиперссылка на ИА Тамбов-информ обязательна.

Свидетельство о регистрации электронного периодического издания Эл № 77-4943 от 30.11.2001 выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОБЛАКО ТЕГОВ
абитуриент, авария, автомобиль, администрация, Бетин, Влад Федоров, выборы тамбов, губернатор, деньги есть ума не надо, ЕГЭ, ЖКХ, коррупция, мичуринск, образование, прокуратура, Рассказово, Тамбов, тамбовская область, юрий жирков

Показать все теги