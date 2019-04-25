Электронное голосование на выборах губернатора Тамбовской области Комментариев: 0



В качестве экспертов на заседании выступили: депутат Тамбовской областной Думы Валерий Петров, профессор, доктор политических наук Дмитрий Сельцер и политолог, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Федоров.



Технологии электронного голосования будут протестированы, доработаны и распространены на все регионы России, и уже в 2020 году избиратели региона смогут ими воспользоваться на выборах главы администрации Тамбовской области и выборах депутатов Тамбовской городской Думы.



Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров рассказал молодым избирателям о новых возможностях на выборах в России. Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении два законопроекта – это законопроект о создании цифровых избирательных участков и законопроект о возможности дистанционного электронного голосования. Новые цифровые сервисы будут апробированы на выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Москве.



На предстоящих выборах депутатов Московской городской Думы будет открыто 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать избиратели из 20 регионов России. Придя на цифровой участок в Москве, избиратель сможет проголосовать на своих региональных выборах с помощью комплексов для электронного голосования нового поколения без использования бумажных бюллетеней.



Дистанционное электронное голосование будет проведено в качестве эксперимента на выборах депутатов Московской городской Думы. Через региональные порталы государственных и муниципальных услуг москвичи смогут переписаться со своего избирательного участка на электронный избирательный участок. В день голосования избиратель зайдет в личный кабинет на сайте, получит электронный бюллетень и проголосует. В Тамбове 26 апреля на заседании Клуба молодых избирателей обсудили перспективы электронного голосования на выборах в России. Мероприятие состоялось в Библиотеке имени А.С. Пушкина, сообщает избирательная комиссия Тамбовской области.В качестве экспертов на заседании выступили: депутат Тамбовской областной Думы Валерий Петров, профессор, доктор политических наук Дмитрий Сельцер и политолог, аспирант МГУ им. М.В. Ломоносова Владислав Федоров.Технологии электронного голосования будут протестированы, доработаны и распространены на все регионы России, и уже в 2020 году избиратели региона смогут ими воспользоваться на выборах главы администрации Тамбовской области и выборах депутатов Тамбовской городской Думы.Председатель избирательной комиссии Тамбовской области Андрей Офицеров рассказал молодым избирателям о новых возможностях на выборах в России. Государственная Дума Российской Федерации одобрила в первом чтении два законопроекта – это законопроект о создании цифровых избирательных участков и законопроект о возможности дистанционного электронного голосования. Новые цифровые сервисы будут апробированы на выборах в единый день голосования 8 сентября 2019 года в Москве.На предстоящих выборах депутатов Московской городской Думы будет открыто 30 цифровых избирательных участков, на которых смогут проголосовать избиратели из 20 регионов России. Придя на цифровой участок в Москве, избиратель сможет проголосовать на своих региональных выборах с помощью комплексов для электронного голосования нового поколения без использования бумажных бюллетеней.Дистанционное электронное голосование будет проведено в качестве эксперимента на выборах депутатов Московской городской Думы. Через региональные порталы государственных и муниципальных услуг москвичи смогут переписаться со своего избирательного участка на электронный избирательный участок. В день голосования избиратель зайдет в личный кабинет на сайте, получит электронный бюллетень и проголосует.



