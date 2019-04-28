В России отмечают 370-летие пожарной охраны Комментариев: 0

Царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года учредил службу пожарной охраны в Москве. В царском указе предписывалось: «с десяти дворов по человеку, с рогатины, и с топоры, и с водоливными трубами». Каждые десять столичных домов в случае пожара должны были отправлять на тушение одного хорошо подготовленного и оснащенного человека. Руководители московской пожарной охраны Иван Новиков и Викула Панов согласно царскому указу должны были подготовить «уличных сторожей» на случай возгорания: «И учинить тому всему роспись, чтоб им в пожарное время с водоливными запасы быть готовым… И сколько с тех дворов уличных сторожей, по их росписи, с рогатины, и топоры, и с водоливными трубами будет, и кто именно у тех сторожей будут десятские, и то все росписать на роспись, и ту роспись принести к боярам, да такову ж роспись отдать в Земский приказ».



Начальник Главного управления МЧС России по Тамбовской области полковник Олег Зацепин поздравил с 370-летней годовщиной пожарной охраны России.



Уважаемые коллеги, дорогие ветераны пожарной охраны!



370 лет в последний день апреля свой профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно вступают в борьбу с огнем, подчас рискуя своими жизнями; специалисты, которые занимается организацией бесперебойной и четкой работы противопожарных служб на всей территории страны.



В истории нашего государства немало примеров мужества и отваги пожарных как в годы Великой Отечественной войны, так и в период Чернобыльской аварии. Современная пожарная охрана пополняется новыми героями, которые вершат историю. Это молодое поколение огнеборцев, с честью и достоинством продолжающее славные традиции своих отцов и дедов. Ежедневно вы вносите вклад в обеспечение безопасности государства и Тамбовской области, внедряя передовые технологии и современное оснащение в области пожарной безопасности.



В этот праздничный день, выражаю искреннюю признательность всем сотрудникам пожарной охраны – тем, кто занимается профилактикой пожаров, тем, кто находится на передовой линии огня, добровольцам и Вам – дорогие ветераны! Ваши знания и опыт сохраняются и преумножаются, ежедневно применяются для надежной защиты граждан и территории области от пожаров и чрезвычайных ситуаций.



Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в службе, пусть в ваших семьях всегда царит мир, гармония и благополучие! С Днем пожарной охраны! Царь Алексей Михайлович 30 апреля 1649 года учредил службу пожарной охраны в Москве. В царском указе предписывалось: «с десяти дворов по человеку, с рогатины, и с топоры, и с водоливными трубами». Каждые десять столичных домов в случае пожара должны были отправлять на тушение одного хорошо подготовленного и оснащенного человека. Руководители московской пожарной охраны Иван Новиков и Викула Панов согласно царскому указу должны были подготовить «уличных сторожей» на случай возгорания: «И учинить тому всему роспись, чтоб им в пожарное время с водоливными запасы быть готовым… И сколько с тех дворов уличных сторожей, по их росписи, с рогатины, и топоры, и с водоливными трубами будет, и кто именно у тех сторожей будут десятские, и то все росписать на роспись, и ту роспись принести к боярам, да такову ж роспись отдать в Земский приказ».Начальник Главного управления МЧС России по Тамбовской области полковник Олег Зацепин поздравил с 370-летней годовщиной пожарной охраны России.Уважаемые коллеги, дорогие ветераны пожарной охраны!370 лет в последний день апреля свой профессиональный праздник отмечают люди, которые ежедневно вступают в борьбу с огнем, подчас рискуя своими жизнями; специалисты, которые занимается организацией бесперебойной и четкой работы противопожарных служб на всей территории страны.В истории нашего государства немало примеров мужества и отваги пожарных как в годы Великой Отечественной войны, так и в период Чернобыльской аварии. Современная пожарная охрана пополняется новыми героями, которые вершат историю. Это молодое поколение огнеборцев, с честью и достоинством продолжающее славные традиции своих отцов и дедов. Ежедневно вы вносите вклад в обеспечение безопасности государства и Тамбовской области, внедряя передовые технологии и современное оснащение в области пожарной безопасности.В этот праздничный день, выражаю искреннюю признательность всем сотрудникам пожарной охраны – тем, кто занимается профилактикой пожаров, тем, кто находится на передовой линии огня, добровольцам и Вам – дорогие ветераны! Ваши знания и опыт сохраняются и преумножаются, ежедневно применяются для надежной защиты граждан и территории области от пожаров и чрезвычайных ситуаций.Желаю вам крепкого здоровья, новых успехов в службе, пусть в ваших семьях всегда царит мир, гармония и благополучие! С Днем пожарной охраны!



