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Досрочные выборы в Тамбовской области пройдут в феврале
17 января 2017
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Выборы – это бесконечный процесс, который не имеет начала и конца. Большие выборы в Тамбовской области отгремели в сентябре 2016 года, но и в этом году в нашем регионе будет много избирательных кампаний.
Досрочные выборы в 6 муниципалитетах станут первой избирательной кампанией 2017 года. Тамбовским избирателям предстоит наделить полномочиями глав сельсоветов. Полным ходом сейчас идет подготовка к выборам главы Володарского сельсовета Жердевского района, главы Красиловского сельсовета Петровского района, главы Верхнеспасского сельсовета Рассказовского района, главы Моисеево-Алабушского сельсовета Уваровского района, главы Бибиковского сельсовета Уметского района, главы Глуховского сельсовета Уметского района.
Самую полную информацию о кандидатах и ходе подготовки к выборам можно получить на сайте Избирательной комиссии Тамбовской области.
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