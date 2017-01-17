В Мичуринске изменили места крещенских купаний 0 По последней информации, купания пройдут на Детском пляже, где прорубят две купели.

В убийстве жителя Тамбовской области подозревается его жена 0 По версии следствия, на почве того, что 48-летний мужчина злоупотреблял спиртным и не работал, в семье часто происходили ссоры.

Тамбовская область среди лидеров по гриппу и ОРВИ 0 За неделю с 9 по 15 января 2017 года в Тамбовской области обратились за медицинской помощью с признаками ОРВИ и гриппа 7800 человек, показатель заболеваемости составил 71,8 на 10 тыс. населения, что в 1,5 раза выше показателя прошлой недели. Пороговые показатели превышены, сообщает Роспотребнадзор.

Тамбов готовится к крещенским купаниям 0 Окунуться в иордань в городе можно будем на реке Цна.

Досрочные выборы в Тамбовской области пройдут в феврале 0 Выборы – это бесконечный процесс, который не имеет начала и конца. Большие выборы в Тамбовской области отгремели в сентябре 2016 года, но и в этом году в нашем регионе будет много избирательных кампаний.

Тамбовские театры отправятся на гастроли в Москву 0 Участниками фестиваля станут ведущие театральные коллективы Тамбовщины - Тамбовский молодежный театр, Тамбовский драматический театр и Мичуринский драматический театр.

Управляющие компании Мичуринска наказывают за сосульки на крышах 0 Члены административной комиссии Мичуринска выяснили, кто из обслуживающих организаций недобросовестно выполняет свою работу.

Тамбовский вуз примет региональный этап олимпиады школьников 0 В стенах университета учащиеся школ будут выполнять задания по четырем предметам.

Подозреваемого в убийстве семьи подростка заключили под стражу 0 В ходе следствия для определения психического состояния подростка будет проведена психолого-психиатрическая экспертиза.

Добавили газа в Никифоровский район 0 В минувшую субботу сразу в двух населенных пунктах Никифоровского района стало теплее и уютнее. 14 января в селе Никольское и деревне Любезная состоялся торжественный пуск газа.

О прозрачности госзакупок 0 Аутсайдерами рейтинга прозрачности госзакупок стали Белгородская область, КЧР и Калмыкия. Соответствующее исследование опубликовали эксперты проекта «Национальный рейтинг прозрачности закупок». В лидерах рейтинга – Москва, Татарстан и Тамбовская область, сообщает "Клуб Регионов".

Места для Крещенских купаний в Тамбовской области 0 В Тамбове и области полным ходом идет подготовка мест для купания в Крещенскую ночь. Одно из совещаний по организации данного мероприятия прошло на канале реки Цна в городе Тамбове.

Тамбовский вице-губернатор посетил Гайдаровский форум 0 VIII Гайдаровский форум открылся 12 января в РАНХиГС в Москве. Делегация Тамбовской области во главе с первым вице-губернатором Александром Гановым принимает участие в работе форума.

В Мичуринске для крещенских купаний подготовят две иордани 0 Одно из них будет находиться в районе спасательной станции города Мичуринска Тамбовского областного государственного казенного учреждения «Пожарно-спасательный центр».