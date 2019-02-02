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» » » ХК "Тамбов" обыграл клуб из Казахстана

ХК "Тамбов" обыграл клуб из Казахстана

Вчера, 22:25
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ХК "Тамбов" обыграл клуб из Казахстана

ХК "Тамбов" обыграл со счетом 3-0 ХК "Торпедо" из Усть-Каменогорска (Казахстан). Тамбовчае забивали в каждом из периодов. На 7-й минуте счёт открыл Андрей Ногин. На 35 минуте удвоил счёт Александр Родионов, который ранее отдал голевой пас. Победная шайба Ахмеда Гимбатова была заброшена на 48 минуте. Голевой пас отдал Магомед Гимбатов. В этом сезоне ХК "Тамбов" уже обыгрывал "Торпедо" в Казахстане, а теперь обыграл и дома.

Следующий матч состоится 4 февраля. Тамбовчае встретятся с ещё одной казахской командой карагандинской «Сарыаркой».

Пресс-служба ХК "Тамбов" публикует интервью с главным тренером Андреем Лунёвым:

- Хорошая игра с нашей стороны, хороший настрой. Хотя должен отметить, что после того как повели, забросив в большинстве, потом сами себе ломаем игру. Удаляемся, когда не надо. Конец первого, начало второго. Дарим сопернику преимущество. Хочу отдать должное игрокам обороны, которые играли очень терпеливо. И, конечно же, отдам должное вратарю. В ряде случаев Никита Ложкин спас просто. Затем игру выровняли, и хочу отдать должное уже группе атаки. Хорошие моменты создали, реализовали моменты. Третий гол со стандарта. И потом довели матч до победы, сыграв по счёту. Заслуженно победили.

- Сегодня вообще сыграли на ноль. Но особо хочется отметить игру в меньшинстве. В предыдущих играх в этом компоненте «Тамбов» играл не лучшим образом. Сегодня другое дело.

- Мы всё время работаем. В каждой машине бывают сбои. Мы посмотрели, разобрали, обозначили. Парни слушают, слышат. Опять же, подчеркну, что голкипер нам помог сегодня.

- Следующий матч с «Сарыаркой» станет заключительным в текущей домашней серии. Физически как команда себя чувствует, сил хватит?

- Думаю, да. Тут и положительные эмоции, надеюсь, придадут чуточку побольше сил. Победы добавляют уверенности, а вместе с тем и силы, и эмоции. Но матч будет очень тяжелым. Пользуясь случаем, хочу пригласить болельщиков на трибуны «Кристалла». Прошу поддержать нас. «Сарыарка» - это очень серьёзный соперник. Уверен, что с ним будет очень непросто. Тем не менее, будем бороться. Отступать нам некуда.
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