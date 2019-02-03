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Нужен ли вип забег на лыжне России в Тамбове?
Сегодня, 09:13
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Желающие могут подать заявку на участие и получить нагрудный номер и шапку. Жители Тамбова обращаются в комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города. Жители соседних городов и районов проходят регистрацию в областном управлении по физической культуре и спорту (заявка оформляется через орган физической культуры и спорта муниципального образования).
В мандатную комиссию предоставляются: заявка с указанием ФИО и даты рождения, допуск врача (для участников до 17 лет включительно), заверенный печатью организации, от которой поданы заявки, а также медицинский полис. Время работы мандатной комиссии: с 10:00 до 17:00. Адрес: Тамбов, ул. К. Маркса, 165, каб. 411.
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