Нужен ли вип забег на лыжне России в Тамбове? Комментариев: 0



Желающие могут подать заявку на участие и получить нагрудный номер и шапку. Жители Тамбова обращаются в комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города. Жители соседних городов и районов проходят регистрацию в областном управлении по физической культуре и спорту (заявка оформляется через орган физической культуры и спорта муниципального образования).



В мандатную комиссию предоставляются: заявка с указанием ФИО и даты рождения, допуск врача (для участников до 17 лет включительно), заверенный печатью организации, от которой поданы заявки, а также медицинский полис. Время работы мандатной комиссии: с 10:00 до 17:00. Адрес: Тамбов, ул. К. Маркса, 165, каб. 411. В Тамбове 9 февраля в парке "Дружба" пройдет "Лыжня России-2019". Попробовать свои силы можно на дистанциях 1,5, 3 и 5 километров. Дистанция 5 километров предназначена для участников старше 2000 года рождения. 3 километра - для юниоров 2001-2004 годов рождения и для ветеранов старше 50 лет. Дистанция 1,5 километра - для детей 2005 года рождения и моложе. Кроме того, 1,5 километра побегут вип-забегуны - это так называемый вип-забег для госслужащих, депутатов и представителей органов местного самоуправления. Для многих тамбовчан такое отделение чиновников и политиков от народа является неприемлемым.Желающие могут подать заявку на участие и получить нагрудный номер и шапку. Жители Тамбова обращаются в комитет по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации города. Жители соседних городов и районов проходят регистрацию в областном управлении по физической культуре и спорту (заявка оформляется через орган физической культуры и спорта муниципального образования).В мандатную комиссию предоставляются: заявка с указанием ФИО и даты рождения, допуск врача (для участников до 17 лет включительно), заверенный печатью организации, от которой поданы заявки, а также медицинский полис. Время работы мандатной комиссии: с 10:00 до 17:00. Адрес: Тамбов, ул. К. Маркса, 165, каб. 411.



